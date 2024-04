Het is nog altijd even afwachten wat Red Bull Racing gaat doen met het tweede zitje bij het team. Sergio Pérez lijkt voorlopig de beste optie te zijn, maar dr. Helmut Marko is er nog altijd niet uit en mocht 'Checo' aanblijven, dan twijfelt de adviseur van het team ook aan de looptijd van de contractverlenging.

Silly Season is in 2024 vroeg begonnen want meer dan de helft van het veld zit voorlopig zonder racezitje in 2025. Fernando Alonso kondigde onlangs aan dat hij nog minimaal twee seizoen bij Aston Martin blijft en Carlos Sainz is veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Daarmee lijkt de plekjes langzaam maar zeker te worden ingevuld, maar over de toekomst van het zitje naast Max Verstappen is nog maar weinig bekend.

De huidige twee rijder van het team, Pérez, lijkt de beste papieren in handen te hebben. De renstal uit Milton Keynes ziet dat Mexicaan niet meekan met het tempo van Verstappen, maar eindigt wel vaak achter de Limburger op de tweede plek. Daarmee voldoet 'Checo' aan de doelstelling van de renstal en afgelopen jaar wist de 34-jarige coureur zelfs het jaar als vicekampioen af te sluiten. Het zijn tekenen voor een langer verblijf, maar Marko is er bij OE24 nog niet uit.

Na ronde vier van het wereldkampioenschap vertelde Marko dat hij zich niet onder druk laat zetten door Audi, die druk bezig is met de zoektocht naar coureurs voor 2026. "Als we genoeg overzicht hebben, dan beslissen we over onze coureurs", zo opent hij. Wat hem betreft, is alles een optie en niets wordt voorlopig uitgesloten. Toch betreft de voorkeur een contractverlenging van Pérez, maar een deal voor twee jaar ziet Marko niet direct zitten. "Als hij een vast contract heeft voor twee jaar, bestaat het risico dat hij verslapt."