Max Verstappen is in 2024 begonnen aan zijn tiende jaar in de Formule 1. De Nederlander kende een stormachtig debuut in 2015 en mocht een jaar later overstappen naar Red Bull Racing. Inmiddels heeft hij in diverse Red Bull-wagens gezeten en op Instagram geeft hij zijn top vijf.

Halverwege 2016 kwam Verstappen als vervanger aan van Daniil Kvyat bij Red Bull Racing. Dat gebeurde allemaal tijdens het memorabele weekend in Spanje. De Nederlander stapte destijds in de RB12 en de rest is geschiedenis. De telling van de auto's van Red Bull is overigens niet geheel chronologisch. Zo was de RB16 de wagen uit 2020 en voor 2021 werd het doek van de RB16B getrokken. In 2022 ging men vervolgens racen met de RB18. De RB17 bestaat echter wel, maar dit betreft een hypercar waar ontwerper Adrian Newey zich mee bezighoudt.

RB19 bovenaan

Voor Verstappen is de voorlopig beste Red Bull wel duidelijk. Dat is in zijn ogen de wagen van 2023. "Ik begin wel even met de minst fijne auto, dat is die uit 2017. De beste is natuurlijk de RB19. De een-na-beste is waarschijnlijk de RB16 en daarna komt de RB16B. Dan de RB18, nee wacht, dat is niet waar." Vervolgens is de Limburger de tel even kwijt. "Dan komt de RB… Welke auto hadden we eigenlijk in 2016? De RB11 of de RB12?" Uiteindelijk komt er dan toch een lijstje uit en hoopt hij vooral dat de mensen thuis het nog volgen. "Wat zeg ik allemaal? Ik hoop dat ze het thuis allemaal snappen", aldus Verstappen.

