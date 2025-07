Zondagavond wist Jannik Sinner zijn eerste Wimbledon-titel uit zijn loopbaan op zijn naam te schrijven en dat deed hij onder toeziend oog van zijn broer. De Italiaan was echter blij dat er geen Formule 1-race op het programma stond, want anders had hij het zonder zijn broer in de spelersbox moeten zien te redden.

Sinner, zelf ook Formule 1-fan en ambassadeur van de sport, stond zondag rond 16:00 uur aan de aftrap van de Wimbledon-finale, waarin de 23-jarige speler het op moest nemen tegen tweevoudig winnaar Carlos Alcaraz uit Spanje. Nadat Sinner de eerste set met een ruime voorsprong uit zijn handen liet glippen met 6-4, kon hij het tij keren en schreef hij de overige drie sets zelf met 6-4 op zijn naam, waardoor hij zijn eerste Wimbledon-titel uit zijn carrière wist te pakken met 3-1.

Geen Formule 1-race

Na afloop was het natuurlijk tijd voor de prijsuitreiking, waarbij Sinner aan het woord kwam om een praatje te doen. Hoewel zelf groot fan, was hij blij dat er dit weekend geen Grand Prix op het programma stond. Dit omdat zijn broer anders hoogstwaarschijnlijk daar de voorkeur aan had gegeven ten opzichte van de Wimbledon-finale: "Een speciaal bedankje aan mijn broer omdat er geen Formule 1-race is dit weekend. Dat is waarom hij hier is", zegt hij, waarna het publiek én zijn broer in lachen uitbarsten.

