Volgens Robert Doornbos zou het kamp van Max Verstappen met verschillende teams oriënterende gesprekken hebben gevoerd, maar ging Verstappen één op één zitten om de plannen van de Silver Arrows aan te horen.

De toekomst van Verstappen is eigenlijk alleen onderwerp van gesprek omdat er sinds de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van teambaas Christian Horner veel geruchten zijn over de toekomst. Daardoor wordt er over de toekomst van meerdere belangrijke personen getwijfeld, waaronder Verstappen. Er zou een clausule in zijn contract zitten die onder meer betrekking zou hebben op de toekomst van Helmut Marko, waardoor hij zou kunnen vertrekken voordat zijn contract eind 2028 afloopt.

Verstappen wilde plannen Mercedes weten

Bij het F1 Race Cafe van Ziggo Sport gaat Doornbos in op het feit dat de coureurs van Red Bull zich hebben weten af te scheiden van de chaos rondom het team. "Het is heel knap dat de coureurs, de monteurs, de ingenieurs, dit allemaal volhouden, deze prestaties. Er is daar nu veel wrijving. Het proces loopt door, maar je krijgt wel kampjes binnen het team. Op een gegeven moment is dat funest. Als het vertrouwen weg is, dan gaan mensen hun eigen toekomst bepalen." Vervolgens herhaalt hij in het programma deels wat hij eerder vorige week tijdens Crashen in de Keuken ook al vertelde. "Max is gaan checken: 'ja, Vermeulen praat even met Ferrari en dan even ergens anders, en dan even daar', maar Max is één op één gaan zitten met Mercedes en heeft gezegd: vertel me jullie plannen. Dat wil je weten, of ze die slag van 2014 weer kunnen pakken. Die wil je ook pakken."

Plan voor Verstappen bij Mercedes

Volgens Doornbos is er een plan mocht Verstappen besluiten naar Mercedes te gaan. "Er is niet gezegd wanneer hij gaat, maar er is een plan voor als hij gaat. Als hij zou gaan, dan zou een jaar wennen wel wenselijk zijn." Toch moet Doornbos ook toegeven dat een overgang sportief gezien niet logisch lijkt, aangezien de auto van Red Bull een stuk sterker, consistenter en allround is dan die van Mercedes. "Mercedes zit wel ver off the pace. Zelfs Alonso gaf aan dat hij niet zou weten waarom hij daar wilde tekenen."

