Lewis Hamilton zal het Formule 1-team van Mercedes verlaten na het seizoen van 2024. Toto Wolff heeft nog niet kunnen bevestigen wie zijn opvolger wordt, maar schuift nu wel de 'sterkste kandidaat' naar voren.

Na vier Grands Prix dit jaar heeft Hamilton nog maar 10 punten binnengesleept en is nog niet in de buurt van het podium gekomen. De zevenvoudig wereldkampioen bestempelt 2024 dan ook als zijn "allerslechtste seizoen ooit". Gelukkig hoeft de Brit nog maar 20 wedstrijden te doen achter het stuur van de W15, voordat hij het zilver en zwart zal inruilen voor het rood. Hamilton tekende afgelopen februari namelijk een contract bij Ferrari waar hij de nieuwe teamgenoot zal worden van Charles Leclerc. Wolff liet afgelopen maand weten vier coureurs op zijn lijstje van mogelijke opvolgers te hebben staan: Max Verstappen, Fernando Alonso, Carlos Sainz en Andrea Kimi Antonelli.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Villeneuve wijst naar Bottas in verval Hamilton: "Makkelijke jaren hebben negatief effect"

Wolff gelooft in Antonelli

Het is Antonelli die Wolff nu naar voren schuift als de sterkste kandidaat voor het Mercedes-zitje naast George Russell: "Ik wil zien hoe zijn Formule 2-seizoen zich ontwikkelt, maar we zullen wachten en kijken wat er gebeurt met een aantal andere coureurs in F1," begon de teambaas bij Xinhua. "Ik twijfel niet aan zijn pure snelheid, talent en rijkunsten. We zouden hem niet vanaf het karten tot nu hebben gesteund, als we niet geloofden dat hij de potentie heeft om de F1 in te gaan en om dat te doen met Mercedes. Veel jonge coureurs hebben in het verleden laten zien dat je zo'n stap kunt maken."

OOK INTERESSANT: Wolff gaat 2024 niet opgeven voor auto Mercedes in 2026: "Wij zijn Mercedes"

Mercedes neemt risico

"Mijn gevoel zegt momenteel dat ik niet moet haasten [met een beslissing maken]," vervolgde de Oostenrijkse teambaas. "Kimi maakt namelijk deel uit van de plannen voor volgend jaar en bevindt zich zeker in de sterkste positie, en daarom hoeven we ons niet te haasten met een andere beslissing maken. Het is duidelijk dat een aantal andere topcoureurs binnenkort gaan besluiten wat ze gaan doen, maar mijn gevoel wijst me in de richting dat ik niet te snel de beslissing moet nemen." Wolff geeft toe dat er zorgen zijn bij Mercedes dat ze iemand als Sainz of Alonso mis kunnen lopen door te wachten om te kijken of Antonelli klaar is voor het F1-seizoen van 2025. Als de 17-jarige Formule 2-coureur straks nog niet goed genoeg voor de koningsklasse blijkt te zijn, en Sainz en Alonso hebben hun handtekening al ergens anders gezet, dan hebben de Zilverpijlen een probleem. "Dat is een risico die we nemen," sloot Wolff af.

Gerelateerd