Max Verstappen en Lewis Hamilton worden inmiddels regelmatig met elkaar vergeleken en momenteel lijkt de Nederlander duidelijk de betere coureur van het tweetal. Jacques Villeneuve legt uit wat Verstappen volgens hem van Hamilton onderscheidt en het gaat daarbij om mentaliteit.

Sinds het wereldkampioenschap van 2021 worden Verstappen en Hamilton regelmatig met elkaar vergeleken en in het huidige tempo lijkt de Limburgse coureur in een hoge snelheid richting de zeven wereldtitels van Hamilton te kunnen gaan. De Red Bull-coureur lijkt momenteel op de toppen van zijn kunnen te presteren, terwijl Hamilton juist in 2024 veel pijn en moeite lijkt te hebben om enigszins acceptabele prestaties uit de W15 te halen. Momenteel bezet hij een teleurstellende negende plaats in het wereldkampioenschap.

Verschil Hamilton en Verstappen

Het niveau van Hamilton lijkt dus te kelderen en volgens Villeneuve is daar een duidelijke reden voor: "Het is niet de leeftijd, maar het zijn de gemakkelijke jaren geweest. Als je geen teamgenoot hebt die jou tot het uiterste drijft en je er elke dag aan herinnert dat je jezelf steeds opnieuw moet blijven uitvinden, dan kun je zelfvoldaan worden. Dat gebeurt bij elke kampioen. Om die reden is Verstappen zo indrukwekkend. Hij raakt niet zelfvoldaan, hoe gemakkelijk hij ook wint. Hij weet dat er altijd iemand achter hem klaarstaat om je levend op te eten en jouw plek af te pakken", vertelt de oud-wereldkampioen in gesprek met GPFans.

Boze Verstappen

Hij legt het uit met een voorbeeld: "Zelfs in de laatste race [van 2023], nadat hij bijna elke race van het seizoen had gewonnen en het wereldkampioenschap met een straatlengte voorsprong, wordt hij boos als hij één tiende misloopt. Net alsof het de eerste race van het seizoen was. Dat is waarom hij bovenaan blijft staan. Lewis heeft veel jaren met Valtteri Bottas gehad. Die waren niet allemaal gemakkelijk, maar die makkelijke jaren aan het einde bij Mercedes hebben een negatief effect gehad. Misschien zorgt zijn overgang naar Ferrari voor het terugkeren van de winnende Lewis."

