Charles Leclerc maakte vorige week bekend dat hij zijn eigen merk ijs is begonnen, waarmee hij één van zijn grote passies achterna is gegaan. De Monegask is niet de enige coureur op de grid die er naast zijn race-activiteiten nog het één en ander bij doet. We zetten een paar andere heren op een rijtje.

Enkele weken geleden circuleerde ineens het bericht over Leclerc en het potentieel openen van een eigen ijssalon rond op het internet. Volgens de berichten destijds, zou het gaan om het openen van een eigen locatie. Middels een persbericht zei Leclerc het volgende: "Het is een heel bijzonder project voor mij. Een nieuw en groot avontuur, waarbij ik ga ondernemen buiten het racecircuit. Als professioneel atleet is een gezonde levensstijl belangrijk voor mij. Dit weerhoudt mij er echter niet van om af en toe een kleine, verboden beloning te eten. Het voedsel waar ik dol op ben. Misschien weet je al waar het om gaat", zo klonk het mysterieus.

Eigen ijs van Leclerc

Vorige week was dan eindelijk de kogel door de kerk en bleek het inderdaad zo te zijn dat Leclerc zich in de wereld van de bevroren zoete snack heeft gestort. Het gaat daarbij om de lancering van een eigen merk ijs, waarbij er (nog) geen sprake is van een eigen ijssalon. Samen met Italiaanse ijsgrootheden Federico Grom en Guido Martinetti, twee beroemde Italiaanse eigenaars van een ijssalon-keten, heeft de Monegask zijn eigen receptuur ontwikkeld, die vanaf vandaag te koop is meerdere Italiaanse supermarkten: Esselunga, Unes, Iperal en Bennet gaan het exclusieve product verkopen. Daarmee heeft de Ferrari-coureur dus zijn eigen 'side hustle' weten te lanceren. Dat is echter niet de enige coureur.

Eén van de eerste, zo niet dé eerste, personen waar we aan denken bij een zakelijk leven naast de baan is natuurlijk Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen komt natuurlijk steeds dichterbij zijn pensioen en heeft dus ook naast het circuit de nodige dingen opgezet. De coureur uit Stevenage doet dat naar eigen zeggen om een mogelijk zwart gat op te vangen voor wanneer hij een punt achter zijn loopbaan zet. De Brit wil dan graag gewoon druk blijven met verschillende bezigheden. We weten onder meer dat hij een groot fan is van het witte doek, terwijl hij ook zijn hoofd graag laat zien bij internationale mode-evenementen. Het is dan ook niet gek dat hij bijvoorbeeld nauw samenwerkt met modegrootheid Tommy Hilfiger.

Dat is echter niet het enige wat Hamilton op zakelijk gebied doet. De 39-jarige Hamilton is bijvoorbeeld ook mede-eigenaar van de Denver Broncos, een Amerikaans team in de National Football League [NFL]. Vorig jaar nog maakte Hamilton rondom de Grand Prix van Mexico bekend een eigen drankje op de markt te brengen. Hamilton had destijds de handen ineengeslagen met de Mexicaan Iván Saldaña om een eigen non-alcoholische drank op de markt te brengen die doet denken aan tequila. De drank, genaamd Almave, wordt gemaakt van de blauwe agaveplant, die ook een belangrijk ingrediënt vormt bij het maken van de populaire Mexicaanse drank tequila. Het is één van de vele dingen waar Hamilton mee bezig is.

Dan gaan we door naar Fernando Alonso, die er naast zijn prestaties in de Formule 1 een vrij succesvol bedrijf op nahoudt. De Spaanse coureur beleefde tijdens zijn laatste stint voor McLaren van 2015 tot en met 2018 niet zijn meest gelukkige periode en de man uit Oviedo is in die tijd zichzelf ook op andere dingen gaan focussen. Eén van deze dingen bleek het kleding- en accessoiremerk 'Kimoa' te zijn. Het merk werd in 2017 opgericht en sindsdien hebben we de huidie Aston Martin-coureur regelmatig met zijn eigen petjes in de paddock zien verschijnen in zijn McLaren-tijd.

De tweevoudig wereldkampion focuste zich op de leefstijl van Californië en is bovendien ook door invloeden uit Hawaï geïnspireerd. Daarbij spelen het strand en de zon een belangrijke rol. Inmiddels heeft Alonso wel een stapje teruggenomen van zijn rol bij het merk en is een groot deel van het bedrijf verkocht aan Revolution Brands. Desalniettemin blijft de 42-jarige coureur nog altijd voor 25 procent betrokken bij het bedrijf en vult hij daarin voornamelijk een rol als ambassadeur in.

Max Verstappen is niet alleen in de Formule 1 bezig een imperium op te bouwen. Ook buiten de koningsklasse van de autosport is hij met Verstappen.com Racing steeds serieuzer bezig. De drievoudig wereldkampioen is natuurlijk met Team Redline zelf druk bezig in het simracen, maar hoopt zijn eigen racetak de komende jaren ook steeds meer op de kaart te zetten. Met het team hoopt Verstappen bijvoorbeeld om sterke racers uit de simwereld de stap te helpen maken naar raceklassen in de echte wereld.

Eerder zei de Red Bull-coureur daar het volgende over: “Natuurlijk ligt mijn belangrijkste focus op dit moment op de Formule 1, maar ik wil uiteindelijk ook andere dingen doen. We zijn nu al volop bezig met de vervolgstappen en ik verwacht dat daar binnen één of twee jaar meer uitkomt. Uiteindelijk hoop ik een mooi, eigen team op te bouwen dat mee kan doen in verschillende klasses in de autosport. Ik ben er heel druk mee en heb veel ideeën en plannen. Niet eens voor mijzelf om in te racen, maar wel voor anderen." We lijken dus nog veel kunnen verwachten van Verstappen zijn hobby naast de Formule 1.

Ook Valtteri Bottas, die net als Lewis Hamilton steeds dichterbij zijn pensioen lijkt t komen, heeft naast zijn activiteiten in de koningsklasse nog genoeg dingen die hij naast zijn werk leuk vindt om te doen. Zo baarde de Fin afgelopen winter opzien met het lanceren van een heuse naaktkalender om geld op te halen voor het goede doel. Dat is niet het enige, want ook met zijn voorliefde voor koffie en gin is de Alfa Romeo-rijder op de achtergrond druk bezig.

Bottas is druk bezig zijn voorliefde voor koffie en gin om te toveren tot een goedlopend project, dat hij voort kan zetten als hij eenmaal zijn helm aan de wilgen heeft gehangen. "Enkele jaren geleden ben ik begonnen met het onderzoeken van andere dingen. Het is belangrijk om een passie te hebben voor andere dingen na je carrière. Als je niets hebt, dan zou je na zo'n hectische periode een leegte kunnen voelen. Dus dat is zeker mijn gedachte hierachter. Ik krijg vaak de vraag waar ik de tijd vandaan haal, maar die tijd is er wel", zei hij eerder daarover. Een mooi project voor ernaast dus.

