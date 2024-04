Over anderhalve week staat de vijfde race van het Formule 1-seizoen van 2024 op het programma in de vorm van de Grand Prix van China. Het is alweer even geleden dat we op Chinese bodem gingen racen. Tijd om terug te blikken op de laatste race in Shanghai, tevens de 1000e race uit de geschiedenis van de koningsklasse

Eigenlijk zouden we in 2020 gewoon weer gaan rijden in China, maar we weten allemaal wat er dat jaar gebeurd is. In Wuhan, op een afstand van 838,5 kilometer van Shanghai, brak de coronacrisis uit. Vanaf die plek belandde de wereld vervolgens in een pandemie, al was China de plek die het hardst getroffen leek te worden. In 2020 en 2021 ging de race daar logischerwijs niet door en ook voor 2022 werd de race vervangen door Imola. Uiteindelijk leek het erop dat we in 2023 terug konden keren op Chinese bodem, maar toch ging er weer een streep door de race wegens de 'zero-covid policy' die nog altijd in het strenge land van kracht was.

Inmiddels is ook in China de ellende eindelijk achter de rug en gaan we volgende week dus eindelijk weer een bezoek brengen aan Shanghai. Voor het eerst in vijf jaar tijd gaan we dus weer rijden op het Shanghai International Circuit. De laatste keer dat we reden in China, waren we daar voor de 1000e race uit de geschiedenis van de Formule 1. Het veld zag er toen natuurlijk een stuk anders uit. Zo reed Sebastian Vettel voor Ferrari, was Valtteri Bottas de teamgenoot van Lewis Hamilton en had Max Verstappen bij Red Bull Racing van doen met Pierre Gasly. We gaan terugblikken op de Grand Prix van China in 2019.

Kwalificatie

De Grand Prix van China was de derde race van het seizoen en bij aanvang van het weekend was het Bottas die - toch enigszins verrassend - als de leider in het wereldkampioenschap arriveerde. De Finse coureur won de eerste race in Australië en werd tweede in Bahrein, waardoor hij dankzij zijn snelste raceronde Down Under één puntje meer had dan teamgenoot Hamilton. Het was in ieder geval duidelijk dat de Zilverpijlen weer als de grote favoriet van het seizoen door het leven gingen. Verstappen bezette met zijn Red Bull de derde plek in het wereldkampioenschap, waarmee hij voorlopig de tevens snelle Ferrari's de baas was.

Tijdens de kwalificatie voor China waren de ogen dus weer gericht op het team van Mercedes en de Duitse renstal stelde niet teleur. Bottas liet nog maar eens zien uitstekend in vorm te verkeren: de huidige Sauber-coureur wist met een tijd van 1:31.547 nipt teammaat Hamilton te verslaan: de Brit - op dat moment goed voor vijf wereldkampioenschappen - klokte een 1:31.570. De rode bolides van Ferrari sloten op de tweede startrij aan met Vettel voor Charles Leclerc en de startrij daarachter werd bezet door Red Bull met Verstappen op P5 en Gasly op P6. Het Oostenrijkse team - anno 2024 toch ijzersterk met de tactische keuzes - ging te laat naar buiten om nog een verbetering van tijd te kunnen maken. De slagvolgorde van teams ging daarachter door: Renault pakte met Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg startrij vier, terwijl het team van Haas met Kevin Magnussen en Romain Grosjean de top tien completeerde.

De Grand Prix van China

Kortom: een mooie startopstelling voor de 1000e race uit de historie van de sport. Bij de start wisten de coureurs in eerste instantie het veld nog intact te houden. Bottas en Vettel wisten tijdens de kwalificatie hun teamgenoten nog af te troeven, maar met de start van de race was het direct weer stuivertje wisselen. Hamilton ging direct naar de leiding ten faveure van de Fin, terwijl Vettel - eigenlijk gewapend met een uitstekende start - van het gas moest voor Bottas en daardoor zijn positie verloor aan de jonge Leclerc. Sergio Pérez, destijds nog rijdend voor de roze Racing Points, beleefde een uitstekende start en sprong van P12 richting de punten: P8.

Zoals we al zeiden, het leek erop dat de coureurs heelhuids door de eerste ronde kwamen, maar uiteindelijk ging het toch mis in bocht zes. Het werd vooral het team van McLaren dat tegen de ellende aanliep door toedoen van 'torpedo' Daniil Kvyat. De Rus, vader van Penelope Kvyat, die we tegenwoordig vaak samen met Verstappen zien, ging met Carlos Sainz door één bocht. Daar ging het echter mis. Het duo raakte elkaar, waarna Kvyat uiteindelijk Lando Norris raakte, die flink de lucht in vloog. Sainz raakte zijn voorvleugel kwijt en de Rus kreeg de schuld van de wedstrijdleiding en een drive-through penalty aan zijn broek, waarmee hij zijn bijnaam van de 'torpedo' weer eer aan deed op het circuit waar deze drie jaar daarvoor geboren werd na een opmerking van Vettel.

Frustraties voor Leclerc

Na een korte fase met een virtual safety car kreeg Leclerc, liggend op de derde stek, te horen dat hij tempo moest maken. Het team van Ferrari zou anders besluiten om de snellere Vettel voorrang te verlenen. Met frisse tegenzin gebeurde dat even later, iets dat voor frustraties bij de Monegask zorgde. Die frustraties liepen gedurende de race steeds verder op, toen bleek dat Vettel ook het gat richting de Mercedessen op P1 en P2 niet wist dicht te rijden. Even later was het tijd voor de eerste pitstops van de Grand Prix van China.

Na de stops, waarbij Verstappen en Vettel naar de harde banden gingen, kwamen de Nederlander en Duitser elkaar tegen op het circuit. Verstappen - op dat moment een coureur met vijf overwinningen achter zijn naam, zag zijn kansen schoon en waagde een aanval op de viervoudig wereldkampioen. De Red Bull-coureur vergaloppeerde zich echter in zijn kans op een podiumplek, waardoor de rijder uit Heppenheim terug kon kruisen en zijn P3 vast wist te houden. Even later kwam Leclerc de pits binnen voor vers rubber en kwam hij op maar liefst elf seconden achter het Verstappen/Vettel-gevecht terecht. Opnieuw frustraties dus voor de jonge Leclerc.

Mercedes en Vettel naar het podium

De race kabbelde vervolgens voort. Ricciardo wist sterk werk te leveren en de snelle Pérez achter zich te houden, terwijl good old Kimi Raikkonen in de niet al te snelle Alfa Romeo wist op te stomen naar de knappe negende plek. Voor het team van Mercedes ging het vooraan allemaal van een leien dakje. Rond de 36e ronde wist de formatie van Toto Wolff zelfs dat het een extra pitstop kon maken. Het team van Ferrari besloot Leclerc nog maar eens naar binnen te halen voor vers rubber om nog een poging te kunnen wagen ten opzichte het gevecht met Verstappen. Daar slaagde hij echter niet in en Verstappen wist het gevecht met Leclerc te winnen.

Daarmee kwam er een einde aan de laatste Grand Prix van China tot op de dag van vandaag. Hamilton versloeg teamgenoot Bottas voor de zege, terwijl Vettel de derde plek van het podium veilig wist te stellen. Verstappen sloot na een knappe Grand Prix aan op de vierde plek, voor de gefrustreerde Leclerc. Gasly, Ricciardo, Pérez, Raikkonen n Alex Albon wisten de overige plekken die recht gaven op punten in de wacht te slepen. Inmiddels zijn we vijf jaar verder, zonder race op Chinese bodem. Over iets meer dan één week keren we echter terug op het Shanghai International Circuit.

