Over anderhalve week staat de vijfde race van het Formule 1-seizoen van 2024 op het programma in de vorm van de Grand Prix van China. Het is alweer even geleden dat we op Chinese bodem gingen racen. Hoe anders zag de wereld van de koningsklasse eruit toen we de laatste keer in China neerstreken?

De Grand Prix van China is heel lang vaste prik geweest op de kalender, maar inmiddels is het alweer vijf jaar geleden dat we met het gehele Formule 1-circus richting Shanghai zijn getrokken. De laatste race op Chinese bodem werd op zondag 19 april 2019 gereden en was toentertijd de derde race van het jaar. Destijds was het Lewis Hamilton die de zege wist te grijpen voor teamgenoot Valtteri Bottas. Ook Sebastian Vettel - rijdend voor het team van Ferrari - mocht mee naar het podium. Max Verstappen werd vierde op het Shanghai International Circuit.

Artikel gaat verder onder video

De wereld is veranderd

Eigenlijk zouden we in 2020 gewoon weer gaan rijden in China, maar we weten allemaal wat er dat jaar gebeurd is. In Wuhan, op een afstand van 838,5 kilometer van Shanghai, brak de coronacrisis uit. Vanaf die plek belandde de wereld vervolgens in een pandemie, al was China de plek die het hardst getroffen leek te worden. In 2020 en 2021 ging de race daar logischerwijs niet door en ook voor 2022 werd de race vervangen door Imola. Uiteindelijk leek het erop dat we in 2023 terug konden keren op Chinese bodem, maar toch ging er weer een streep door de race wegens de 'zero-covid policy' die nog altijd in het strenge land van kracht was.

Inmiddels is ook in China de ellende eindelijk achter de rug en gaan we volgende week dus eindelijk weer een bezoek brengen aan Shanghai. Voor het eerst in vijf jaar tijd gaan we dus weer rijden op het Shanghai International Circuit en we kunnen wel stellen dat er ondertussen een hoop veranderd is in de wereld. Niet alleen hebben we dus een complete pandemie achter de rug. De laatste keer dat we in China reden, was Donald Trump nog president van de Verenigde Staten, voetbalde Arjen Robben nog bij Bayern München en leefde Jeffrey Epstein nog. Ook in de Formule 1 zag de wereld er op dat moment nog totaal anders uit.

Verstappen had nog geen enkele pole position

Je kunt het bijna niet geloven, daar Max Verstappen momenteel in het bezit is van 36 pole positions in zijn carrière. De Nederlandse coureur wist bijvoorbeeld al de eerste vier pole positions van het seizoen 2024 op zijn naam te schrijven, maar een lange tijd was het schier onmogelijk om in de Red Bull een pole te pakken. De eerste snelste kwalificatieronde van Verstappen zagen we pas tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2019, later in het jaar dus van de laatste race in China. Grappig genoeg wist de drievoudig wereldkampioen voor de Grand Prix van China in 2019 al wél te winnen, vijf keer om precies te zijn. Ook dat aantal is inmiddels wel anders. Verstappen staat op 57 zeges in de Formule 1.

Ricciardo begon net bij Renault

Daniel Ricciardo is na zijn belabberde start van het seizoen toch één van de meest onder vuur liggende coureurs in de Formule 1. De Australische coureur kreeg vorig jaar de kans om in te stappen bij AlphaTauri na het vertrek van Nyck de Vries, maar weet voorlopig nog weinig potten te breken. Hij kreeg daarmee een kans om terug te keren in de Red Bull-stal, nadat hij in 2018 plotseling besloot te vertrekken. Dat deed hij naar het team van Renault in 2019, waar hij tijdens de vorige Grand Prix van China dus net voor actief was. Op dat moment had de Australiër in zijn ergste nachtmerries niet kunnen beleven hoe erg zijn loopbaan in een vrije val terecht zou komen. Zijn run bij Renault werd een ramp en ook bij McLaren verliep het vervolgens dramatisch. Inmiddels zit hij dus in de Visa Cash App RB, maar ook daar lijkt het niet van een leien dakje te gaan.

Alonso was net vertrokken uit de Formule 1

Je kunt hem inmiddels alweer bijna niet wegdenken uit de Formule 1, maar tijdens de vorige Grand Prix van China was Fernando Alonso niet meer te zien op de grid. De man uit Oviedo beleefde na zijn vertrek bij het team van Ferrari een aantal miserabele jaren voor het team van McLaren, dat op dat moment ergens achteraan de grid bungelde met een belabberde wagen. Dat is ook in 2024 natuurlijk wel anders. Na de teleurstellende stint, besloot Alonso om als tweevoudig wereldkampioen af te zwaaien uit de Formule 1 en zich op andere dingen te gaan richten in zijn leven, waaronder het langeafstandsracen. Het betekent dat Alonso dus tijdens de laatste Grand Prix van China gepensioneerd was, maar inmiddels is hij alweer even terug op de grid en lijkt hij af en toe beter dan ooit tevoren.

Hamilton was vijfvoudig wereldkampioen

Ook voor Lewis Hamilton is er vanaf de laatste Grand Prix van China een hoop veranderd. De Britse coureur ging op dat moment nog altijd 'maar' als vijfvoudig wereldkampioen door het leven, iets waar aan het einde van dat jaar al verandering in kwam met zijn zesde wereldtitel. In 2020 leek het Formule 1-seizoen door de uitbraak van de coronapandemie niet eens plaats te kunnen vinden, maar beleefde Hamilton uiteindelijk één van zijn beste jaren in de sport en pakte hij zijn zevende wereldkampioenschap. Daarmee kwam hij gelijk met Michael Schumacher. Na het pijnlijk mislopen van zijn gedroomde achtste wereldtitel in 2021, keert hij in China 2024 terug met het vurige verlangen naar dat record. Dit seizoen lijkt dat er echter niet in te zitten. Wellicht in 2025 in de Ferrari...

Gasly reed voor Red Bull Racing

Tijdens de laatste Grand Prix van China was Pierre Gasly pas 23 jaar oud en de Franse coureur leek de wereld aan zijn voeten te hebben liggen qua loopbaan in de Formule 1. Gasly had een stoeltje bij het grote Red Bull Racing weten te bemachtigen en ging als teamgenoot van Max Verstappen door het leven. Tijdens de Grand Prix van China kwam hij als zesde over de streep, de positie waar hij ook op kwalificeerde. Uiteindelijk wist hij op dat moment niet dat hij later dat jaar nog gedegradeerd zou worden naar Toro Rosso ten faveure van Alex Albon én dat hij anno 2024 bij het meest teleurstellende Alpine in jaren ergens achteraan de grid voor het eerst in vijf jaar terug zou keren in Shanghai.

Gerelateerd