Max Verstappen werd recentelijk steeds vaker in verband gebracht met een overstap naar het Formule 1-team van Mercedes, maar nu de rust enigszins lijkt te zijn teruggekeerd bij Red Bull, neemt de kans op deze pikante overstap in een rap tempo af. Toto Wolff zou er enorm van balen en kiest daarom maar voor Kimi Antonelli, zo laat Will Buxton weten.

Plots ontstond er een kans op een baanbrekende overstap binnen de Formule 1-paddock. Door alle perikelen bij Red Bull Racing, was de toekomst van Verstappen bij het team ineens niet meer zeker. Hoewel de Nederlander nog een langlopend contract heeft bij de Oostenrijkse renstal, begonnen de twijfels toe te nemen sinds de gebeurtenissen rondom Christian Horner. Toen even later ook Dr. Helmut Marko één van de slachtoffers leek te gaan worden, sprak Verstappen zich fel - en bovenal duidelijk - uit: als Marko moet vertrekken, gaat hij ook weg. Zover kwam het vooralsnog niet en inmiddels lijkt ook de rust bij Red Bull weer enigszins terug te keren. Een domper voor Wolff, want de Mercedes-teambaas had ten tijde van alle onrust maar wat graag toegeslagen om Verstappen binnen te halen.

Artikel gaat verder onder video

LEES MEER: Vettel (36) mogelijk opvolger Hamilton (39) bij Mercedes: "Geweldige optie!"

Wolff zag kans schoon Verstappen naar Mercedes te halen

Al snel nadat het begon te rommelen in het kamp van Red Bull werd Wolff gespot met Raymond Vermeulen, de manager van Max, en Jos Verstappen. In de dagen daarna liet Wolff meermaals ontvallen dat hij de Nederlander met open armen zou ontvangen bij Mercedes. Wolff hoopte hiermee enigszins zijn fout uit 2014 te kunnen herstellen. Hij had destijds de mogelijkheid om Verstappen naar Mercedes te halen, maar hij kon de - toen nog piepjonge - Limburger geen stoeltje in de Formule 1 garanderen. Red Bull kon dit wel en dus ging Verstappen in zee met het team uit Milton Keynes. Een moment waar Wolff tot op de dag van vandaag nog spijt van heeft, zo laat Buxton weten in The Red Flags Podcast.

▶︎ Klik hier om je gratis aan te melden voor het GPFans WhatsApp-kanaal

Wolff "pissig" vanwege Verstappen, kiest voor Antonelli

Volgens Buxton heeft Wolff zich inmiddels neergelegd bij het feit dat Verstappen niet naar Mercedes gaat komen en - hoewel hij daar enorm van baalt - kiest hij daarom voor de jongeling Antonelli, die mogelijk een zelfde soort sprookje kan realiseren als Verstappen dat deed bij Red Bull. "Antonelli gaat naar Mercedes. Ik denk dat Wolff zijn keuze gemaakt heeft. Hij wil Antonelli in dat stoeltje. Hij is pissig dat hij de kans heeft gemist om Max een stoeltje te geven in 2014", zo laat Buxton weten.

Gerelateerd