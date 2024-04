Lewis Hamilton (39) ruilt na dit seizoen het Formule 1-team van Mercedes in voor een avontuur bij Scuderia Ferrari en dat betekent dat hij een leeg stoeltje achterlaat bij de Duitse renstal. Sebastian Vettel (36) wordt genoemd als één van de kandidaten om hem op te volgen en Hamilton zou dat persoonlijk "geweldig" vinden, zo zegt hij.

Begin dit jaar kwam het verrassende nieuws naar buiten dat Hamilton zijn jarenlange dienstverband bij Mercedes tot een einde gaat brengen na dit seizoen. De Brit koos in de nadagen van zijn carrière voor een overstap naar Ferrari, het team waar hij nog minstens één keer wereldkampioen hoopt te worden om zo zijn felbegeerde achtste titel binnen te slepen. Het vertrek van Hamilton bij Mercedes zorgt ervoor dat er een nog een stoeltje gevuld moet worden bij de Duitse grootmacht richting 2025. Diverse namen zijn de revue al gepasseerd, waaronder ook die van Vettel. De Heppenheimer flirt recentelijk steeds nadrukkelijker met een comeback in de Formule 1 en Hamilton zou het "geweldig" vinden als Vettel zijn stoeltje over zou nemen.

Hamilton hoopt op terugkeer Vettel in F1

Vettel besloot na het seizoen van 2022 een punt te zetten achter zijn loopbaan in de koningsklasse. De viervoudig wereldkampioen sloot zijn carrière af bij het team van Aston Martin, maar mogelijk volgt er volgend jaar een comeback. De naam van Vettel wordt in de paddock steeds vaker genoemd. Soms bij het team van Audi, maar vaker als opvolger van Hamilton bij Mercedes. Mocht de Duitser terugkeren, dan zal Hamilton hem met open armen ontvangen. Het is algemeen bekend dat Hamilton en Vettel een goede relatie onderhouden. "Ik zou graag zien dat Seb terugkomt", zo vertelde Hamilton in aanloop naar de Grand Prix van Japan, die aankomend weekend plaatsvindt op het circuit van Suzuka.

Vettel "geweldige optie" voor Mercedes

Hamilton denkt dat Vettel een uitstekende keuze zou zijn voor Mercedes. "Ik denk dat het een geweldige optie zou zijn voor het team: een Duitse coureur, een coureur die meerdere wereldkampioenschappen heeft gewonnen en iemand die geweldige waarden met zich meedraagt. Hij zal dit team vooruit blijven helpen. Ik zou het geweldig vinden als hij terugkwam", aldus de Brit.