Hoe realistisch en interessant is een terugkeer van Vettel in de Formule 1?

Sebastian Vettel ging eind 2022 met pensioen in F1 en is dit seizoen dus bezig met zijn tweede jaar als fan van de sport. De vraag is voor hoelang dit nog gaat zijn, aangezien de Duitser zelf plannen lijkt te hebben. Is het realistisch dat Vettel op de korte termijn terugkeert in F1?

Vettel maakte in F1 voor het eerst naam bij Toro Rosso en Red Bull. Nadat hij bij Toro Rosso had overtuigd, mocht hij in 2009 zijn debuut maken voor Red Bull. In 2010, 2011, 2012 en 2013 won hij bij dat team vervolgens het kampioenschap bij de coureurs, terwijl Red Bull bij de constructeurs kampioen werd. In 2014 begon echter een nieuw tijdperk in F1, waarin Mercedes domineerde. Vettel had het na een seizoen al gezien en besloot vanaf 2015 uit te komen voor Ferrari. Dit werd echter ook geen succes, want de Duitser kwam niet in de buurt van een vijfde titel in F1. Hij sloot zijn carrière vervolgens af bij Aston Martin, zonder al te veel succes en besloot dat het begin van het vorige tijdperk auto's in F1 ook voor hem een mooi moment was om te stoppen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff bevestigt dat Vettel in beeld is bij Mercedes: 'Ons team niet uitsluiten als optie'

Vettel open over vrije tijd

Vervolgens hebben we Vettel niet veel meer in een auto gezien en heeft hij zelf ook toegegeven vooral te hebben genoten van zijn tijd met zijn familie en een paar liefdadigheidsorganisaties. Af en toe stapte Vettel in een raceauto (zoals tijdens de Race of Champions), maar voor het merendeel was Vettel vooral aan het genieten van zijn vrije tijd. In 2024 is Vettel echter weer vaker in de media te vinden met quotes over F1, maar ook over zijn eigen toekomst. De Duister gaf aan 'plannen te hebben, wellicht en hopelijk in F1'. Dit kan natuurlijk als ambassadeur zijn of in een andere rol, maar hoe realistisch is het dat we Vettel binnenkort weer in een F1-auto zien?

2024

Als we kijken naar het huidige seizoen, dan lijkt de kans klein dat Vettel in kan gaan stappen bij een van de vijf topteams. Red Bull, Aston Martin en Mercedes zijn voor volgend seizoen nog wel op zoek naar een coureur (bij Aston Martin zelfs twee), maar de kans lijkt klein dat Vettel tijdens dit seizoen een van de zes coureurs daar kan gaan vervangen. Bij McLaren en Ferrari gaat dit sowieso niet gebeuren, gezien het feit dat beide teams voor 2025 en daarna al twee coureurs hebben.

De vraag is vervolgens of Vettel dan nog wel interesse heeft of dat hij zoals Valtteri Bottas beste in de middenmoot wil rijden. Mocht dat laatste zo zijn, dan zouden er mogelijkheden kunnen zijn bij Williams, Visa Cash App RB, Kick Sauber en Haas. Toch lijkt de kans klein dat de teams dit seizoen een Logan Sargeant, Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu of Kevin Magnussen gaan vervangen voor iemand als Vettel. Williams en Visa Cash App RB hebben tal van andere (jongere) opties, terwijl Sauber F1 voor 2025 haar optie open wil houden en tevens de inkomsten van Zhou kan gebruiken. Haas heeft al eerder laten zien dat het met oudere coureurs in zee wil, gezien hun huidige duo. Dit lijkt de meest realistische kans te zijn, maar Magnussen lijkt momenteel niet echt op de wip te zitten

2025

Dan kom je dus, realistisch gezien, uit bij 2025. Bij de vijf topteams zijn er nog stoeltjes beschikbaar bij Red Bull, Mercedes naast Max Verstappen en George Russell en Aston Martin. Het laatste team heeft zelfs, op papier, twee stoeltjes beschikbaar. Toch lijkt de voorkeur daar naar generatiegenoot Fernando Alonso, Yuki Tsunoda of Carlos Sainz te gaan, terwijl ook Lance Stroll gezien de rol van vader Lawrence Stroll ondanks zijn matige prestaties moeilijk weg te denken is. Bij Mercedes en Red Bull lijkt de voorkeur, zo hebben Toto Wolff en Helmut Marko al aangegeven, naar andere coureurs uit te gaan. Toch sloot Wolff een terugkeer van Vettel niet uit, iets wat Marko al wel deed.

Bij de vijf andere teams zijn zat stoeltjes beschikbaar. Bij Alpine is er nog plek voor twee coureurs, terwijl er ook bij Visa Cash App RB en Haas twee stoeltjes beschikbaar zijn. Williams en Kick Sauber hebben naast Alexander Albon en Valtteri Bottas nog een stoeltje. De vraag is of zij nog een oudere coureur in de auto willen zetten met het oog op de toekomst. Alpine lijkt momenteel voor Vettel qua performance en korte termijn geen logische keuze te zijn. Dan kom je dus uit bij Haas, wederom omdat ze al hebben aangetoond oudere coureurs vast te willen leggen, en Visa Cash App RB. Dit omdat Yuki Tsunoda volgend jaar waarschijnlijk niet meer bij het team rijdt en Daniel Ricciardo onder druk staat. Daarnaast kent Vettel het team natuurlijk goed, gezien zijn verleden bij Toro Rosso en Red Bull.

OOK INTERESSANT: Marko sluit comeback Vettel bij Red Bull Racing uit

Conclusie

Aston Martin, Haas en Visa Cash App RB lijken voor dit jaar en (vooral) volgend jaar de meest realistische kansen te zijn voor Vettel op een terugkeer in F1. Bij de topteams lijkt geen plek te zijn voor Vettel, hooguit bij Mercedes en Red Bull. Kortom: als Vettel terug wil keren, zal dit bij een team in de middenmoot zijn. De vraag is dan of Vettel hierop zit te wachten.

Gerelateerd