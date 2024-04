Sebastian Vettel (36) keert mogelijk volgend jaar terug in de Formule 1 en Toto Wolff heeft inmiddels bevestigd dat de viervoudig wereldkampioen ook in beeld is bij Mercedes. Wolff zegt dat hij en Vettel zeer nauw contact hebben en dat je Mercedes ook zeker niet "mag uitsluiten" als optie mocht de Duitser besluiten zijn comeback te maken op de grid.

Vettel maakte in zijn loopbaan in de koningsklasse furore in dienst van Red Bull Racing, waar hij maar liefst vier wereldtitels wist te winnen. Daarna stapte hij over naar Ferrari, met het doel zijn prijzenkast verder te vullen. Dit lukte niet en dus moest Vettel uitendelijk vertrekken. Hij koos voor een avontuur bij Aston Martin, maar ook dit werd geen doorslaand succes. Na afloop van het seizoen van 2022 besloot hij dan ook zijn helm aan de wilgen te hangen. Maar inmiddels lijkt het weer te kriebelen bij de Heppenheimer, die onlangs nog een test uitvoerde in een Porsche 963 Hypercar. Vettel heeft recentelijk meermaals aangegeven dat de deur richting de Formule 1 weer enigszins openstaat. Wolff bevestigt nu dat zijn naam ook rondzingt bij Mercedes.

Hamilton laat gat achter bij Mercedes

Wolff is nog druk op zoek naar een vervanger van de binnenkort vertrekkende Lewis Hamilton. Na een jarenlang dienstverband heeft Hamilton besloten nog één keer van team te wisselen. De Brit stapt na dit seizoen over naar Ferrari. Wolff moet zodoende een geschikte opvolger zien te vinden. En dat is niet eenvoudig, want met zeven wereldtitels op zak is Hamilton niet een coureur die je zomaar even vervangt.

Vettel brengt aantal voordelen met zich mee

Vettel zou echter om diverse redenen een interessante optie kunnen zijn om het stoeltje van Hamilton over te nemen. Vettel is - net als Hamilton - een meervoudig wereldkampioen en daarnaast is hij Duits, wat de communicatie binnen het team makkelijk maakt. Ook brengt Vettel veel ervaring met zich mee en onderhoudt hij tevens een goede relatie met Wolff.

Vettel in beeld als opvolger Hamilton bij Mercedes?

Wolff praat veel met Vettel over toekomst in racerij

De teambaas van Mercedes erkent dan ook dat hij niet zomaar om Vettel heen kan als hij nadenkt over zijn opties voor 2025. Wolff praat veel met de 36-jarige coureur en weet ook dat Vettel overweegt terug te keren in de racerij. "Ik denk dat ik met Seb een vriendschap heb die al heel ver teruggaat. We praten over van alles", zo zegt Wolff in gesprek met Sky Sports F1.

Mercedes niet uitsluiten als optie voor Vettel in 2025

"Sebastian flirt met het idee om weer te gaan racen. Of dit nu met Porsche in Le Mans is, wat een geweldig raceprogramma is, of dat hij terugkeert in de Formule 1", zo vervolgt de Mercedes-teambaas zijn verhaal. "Ik probeer een sparringpartner te zijn en vertel hem wat ik denk." En daarbij sluit Wolff ook een stoeltje bij Mercedes in 2025 niet uit. "Het is duidelijk dat je de naam van ons team nooit mag uitsluiten", zo bevestigt hij.

Diverse namen in beeld bij Mercedes

Wolff heeft echter genoeg om over na te denken richting 2025. Vettel is immers niet de enige naam op zijn lijstje met potentiële kandidaten. Zo wordt ook de naam van Max Verstappen regelmatig genoemd en is ook Kimi Antonelli een serieuze kandidaat. Daarnaast beschikt Fernando Alonso over een aflopend contract en zou ook hij nog een optie kunnen zijn voor de korte termijn. Datzelfde geldt voor Carlos Sainz, die na dit seizoen moet vertrekken bij Ferrari en nog op zoek is naar een nieuw stoeltje.