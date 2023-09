Jeen Grievink

Donderdag 21 september 2023 15:32 - Laatste update: 15:32

Sebastian Vettel (36) hing nog maar kortgeleden zijn Formule 1-helm aan de wilgen, maar onlangs liet de Duitser toch al weer doorschemeren een comeback in de koningsklasse niet uit te sluiten. Nico Rosberg zou zijn landgenoot met open armen ontvangen en denkt zeker dat Vettel nog van waarde zou kunnen zijn voor de sport.

Vettel zette vorig jaar een punt achter zijn carrière in de koningsklasse. De man uit Heppenheim sloot zijn loopbaan af bij het team van Aston Martin. Het meest succesvol was Vettel echter bij Red Bull Racing, waar hij maar liefst vier wereldtitels op een rij wist te winnen. Hoewel Vettel nog maar kort uit de sport is vertrokken, wordt er nu al weer druk gespeculeerd over een eventuele comeback. Nota bene Vettel zelf blies deze geruchten recentelijk nieuw leven in, door in een interview met Martin Brundle de deur op een kier te zetten wat betreft een terugkeer als coureur. Vettel liet weten nog niet definitief te kunnen zeggen dat hij nooit meer zou terugkeren in de sport. Rosberg ziet Vettel dan ook wel een comeback maken.

Rosberg ziet comeback Vettel wel zitten

Rosberg, die zelf na zijn kampioenschap in 2016 een punt zette achter het racen, zou het niet gek vinden als Vettel weer besluit terug te keren. "Hij is er nog maar kort uit, dus waarom niet als de juiste gelegenheid zich voordoet?", zo vertelt hij bij Sky Sports. "Waarom zou je er niet over nadenken? Als hij ervan zou genieten, dan is het logisch dat hij de deur openhoudt." Volgens Rosberg heeft Vettel het voordeel dat hij enorm populair is, zowel in als buiten de paddock. De viervoudig wereldkampioen kan namelijk ook op de sympathie van veel Formule 1-fans rekenen.

Vettel enorm populair bij fans wereldwijd

"Natuurlijk zouden alle fans ter wereld graag zien dat hij terugkomt, omdat hij ook zo populair is", zo besluit Rosberg. Mocht Vettel op korte termijn zijn comeback maken, dan hoeft hij niet bang te zijn dat hij de oudste coureur op de grid wordt. De Heppenheimer is op dit moment 36 jaar, maar Alonso (42) en Hamilton (38) zijn nog een stukje ouder, terwijl Nico Hülkenberg zich met zijn 36 jaar ook een ervaren coureur mag noemen.