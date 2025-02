David Coulthard denkt niet dat het een goed idee is om Sebastian Vettel terug te halen naar de Formule 1. Vettel dook onlangs op in geruchten rondom een stoeltje bij het nieuwe Cadillac F1-team in 2026, maar volgens Coulthard zou de Duitser hier niet aan moeten beginnen.

Vettel beëindigde in 2022, na twee seizoenen bij Aston Martin, zijn uiterst succesvolle loopbaan in de Formule 1. De Duitser is nu 37, wat jonger is dan Lewis Hamilton (40) en Fernando Alonso (43), en dezelfde leeftijd als Nico Hülkenberg. Destijds zei Vettel zich volledig willen te richten tot zijn familie en zijn kinderen, maar gaf ook toe dat hij een toekomstige terugkeer niet helemaal uit kon sluiten. Vettel is met vier wereldkampioenschappen en 53 overwinningen achter zijn naam een van de meest succesvolle coureurs aller tijden, en staat tevens bekend om zijn perfectionisme en aandacht voor alle details op het gebied van de afstelling van zijn auto. Voor een nieuw team als Cadillac is een naam als Vettel, die bij Aston Martin al bewees hoe belangrijk hij kan zijn in de ontwikkeling van een team, natuurlijk erg interessant.

De stopwatch liegt niet

Vettel versloeg teamgenoot Lance Stroll in beide jaren dat hij de garage deelde met de Canadees, maar maakte geen sterke indruk in de laatste jaren van zijn carrière. Met vlagen was hij nog pijlsnel, maar de Vettel van zijn tijd uit Red Bull en de eerste jaren bij Ferrari leek weg. David Coulthard, die net als Vettel voor Red Bull Racing reed, weet dan ook zeker dat de Duitser niet terug moet keren naar de sport. "Nee!" antwoordde Coulthard meteen op de vraag of een Vettel-comeback een goed idee zou zijn. “Alleen als hij in een waanwereld leeft waarin hij denkt dat hij sneller zal zijn als hij er een paar jaar tussenuit is geweest. Maar de feiten zijn dat de stopwatch niet liegt en dat hij de rondetijden aan het einde van zijn carrière niet leverde.”

