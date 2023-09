Elena Popova

Sebastian Vettel’s opmerking over het ‘nooit kunnen uitsluiten van een comeback’ maakte veel los in de media. BILD-verslaggeefster Silja Rulle geeft echter aan met Vettel te hebben gesproken, en vertelt dat een fulltime Formule 1-terugkeer volgens haar onwaarschijnlijk is.

Na twee seizoenen bij Aston Martin, besloot Vettel om een punt te zetten achter zijn opmerkelijke Formule 1-carrière. Met 4 wereldtitels en in totaal 122 podiums in zijn broekzak, nam hij eind 2022 afscheid van de sport. In een interview met Sky F1 gaf Vettel aan dat hij een comeback nooit uit kan sluiten, kijkend naar bijvoorbeeld Fernando Alonso, die na twee jaar terugkeerde naar de grid. Zo begonnen de speculaties over de terugkomst van Vettel in een Formule 1-auto. Rulle heeft echter in een F1 Nation podcast haar twijfels over een volledige comeback geuit, zo meldt Planet F1.

Een test voor zichzelf

In de aankondiging van zijn pensioen, maakte Vettel duidelijk dat hij meer tijd door wilde brengen met zijn gezin. Ook wilde hij volgens Rulle ‘tot rust komen’ en ‘niet echt weten wat er komen gaat’. Om echt te kunnen genieten van het leven was het beëindigen van zijn fulltime-carrière een must. "Wat hij me vertelde, is dat hij het ziet als een test voor zichzelf om nieuwe kanten van zichzelf te ontdekken. Hij zegt ook openlijk dat hij de adrenaline en het rijden mist, maar dat hij ook wist voordat hij deze beslissing nam dat hij dat zou missen’’, vertelde de BILD-verslaggeefster.

Niet meer fulltime

Dat Vettel de Formule 1-wereld mist is duidelijk. Niet voor niets zien we hem toch op veel plekken verschijnen. Denk bijvoorbeeld aan Japan, Goodwood, Monaco en de Nürburgring. Toch is hij klaar voor een nieuw hoofdstuk waarin hij zelf kan bepalen wanneer hij wel en niet aanwezig is. Volgens Rulle zit een fulltime-terugkeer er daarom niet meer in: ‘’Een comeback hangt altijd af van terugkomen als wat? Als fulltime-coureur zie ik hem dat niet snel doen.‘’ Een Formule 1-carrière brengt heel veel reizen met zich mee, wat erg tijdrovend is. ‘’Dat is niet wat hij op dit moment wil.’’