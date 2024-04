Marko geheimzinnig over Mercedes-deal Verstappen: 'Daarom wil Wolff hem hebben'

Max Verstappen staat nadrukkelijk in de belangstelling van het Formule 1-team van Mercedes. Toto Wolff wil de coureur van Red Bull Racing maar wat graag binnenhalen als vervanger van Lewis Hamilton, maar is dit realistisch? Als Dr. Helmut Marko gevraagd wordt naar een potentiële transfer van Verstappen naar Mercedes, antwoordt hij geheimzinnig: "Dat moet je aan Toto Wolff vragen."

Het is momenteel één van de hoofdonderwerpen waarover gesproken wordt in de F1-paddock: blijft Verstappen trouw aan Red Bull Racing of zoekt hij door alle perikelen zijn heil elders? Mocht dat laatste het geval zijn, dan is Mercedes momenteel de enige serieuze optie voor de Nederlander. De Zilverpijlen hebben in het verleden bewezen uiterst competitief te kunnen zijn en beschikken tevens over voldoende budget om het salaris van een wereldkampioen te kunnen betalen. Daarnaast is Wolff een groot fan van de coureur Verstappen en heeft hij zich recentelijk ook al meermaals lovend uitgelaten over een eventuele komst naar zijn team. Hoewel het momenteel iets rustiger lijkt - met de nadruk op lijkt - bij Red Bull Racing, blijft Marko uiterst geheimzinnig over de toekomst van Verstappen.

Marko geheimzinnig over transfer Verstappen naar Mercedes

De geruchten over een mogelijk vertrek van Verstappen bij Red Bull namen toe vanaf het moment dat de Limburger zich uitsprak over de dreigende berichten dat Marko op non-actief zou worden gezet door de Oostenrijkse renstal. Verstappen zei toen dat als Marko moest vertrekken, hijzelf ook zijn koffers zou pakken. Sindsdien gonst het van de geruchten dat Mercedes alles op alles zou willen zetten om Verstappen binnen te halen als vervanger van de naar Ferrari vertrekkende Hamilton. Maar speelt er daadwerkelijk iets tussen Mercedes en het kamp van Verstappen? Zijn er al gesprekken gaande? Marko reageert er kort en geheimzinnig op bij de Oostenrijkse zender OE24. "Dat moet je aan Toto Wolff vragen", zo zei hij.

Marko: Wolff wil Verstappen

Dat Wolff serieus geïnteresseerd is in de komst van Verstappen, dat is wel duidelijk. Ook Marko ontkent dit niet. "Niemand heeft het niveau van Max Verstappen. Dus wil hij hem", zo erkent de man uit Graz. Maar is het ook realistisch dat de drievoudig wereldkampioen vertrekt naar het team uit Stuttgart? Marko wil het niet uitsluiten. "Daar denk ik op dit moment niet over na, maar dat gaan we zien", zo antwoordt hij wederom geheimzinnig.

