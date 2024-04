Gratis de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan kijken op tv? Zo doe je dat!

De F1 Grand Prix van Japan staat dit weekend op het programma in de Formule 1 en deze race op Suzuka wordt in Nederland uitgezonden bij Viaplay. Abonnees kunnen alle racesessies, van de vrije trainingen tot de race, live bekijken via het streamingskanaal, maar ook voor mensen zonder een abonnement is er goed nieuws. De kwalificatie in Japan is namelijk gratis op de lineaire televisie te bekijken via Viaplay TV, voorheen bekend als SBS9.

De Formule 1 is dit weekend in Japan voor de Grand Prix op Suzuka, die plaatsvindt op zondag 7 april. Omdat het tijdsverschil groot is, moeten Nederlanders vroeg hun wekker zetten om de sessies live te kunnen aanschouwen. In de Japanse plaats Mie, waar het circuit van Suzuka gehuisvest is, is het 7 uur later dan in Nederland. Dat betekent dat wij zaterdag al om 08:00 uur uit de veren moeten zijn om de kwalificatie live te kunnen kijken. Voor de daadwerkelijke Grand Prix is dit zelfs nog een uur eerder. En wij Nederlanders houden er over het algemeen niet van om in het weekend al zo vroeg naast ons bed te moeten staan. Gelukkig lost Viaplay TV dit probleem deels voor je op. En het goede nieuws is: je hoeft geen abonnee te zijn. Je kunt dit weekend de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan volledig gratis bekijken op de lineaire televisie, op het kanaal dat voorheen bekend stond als SBS9.

Artikel gaat verder onder video

SBS9 vanaf vandaag omgedoopt tot Viaplay TV

Vanaf vandaag is de zender SBS9, te vinden op kanaal 19 bij Ziggo en KPN, omgedoopt tot Viaplay TV. Talpa en Viaplay hebben de handen ineen geslagen waardoor SBS9 verdwijnt en plaatsmaakt voor het televisiekanaal van Viaplay. Hierdoor wordt het sportaanbod van Viaplay, inclusief de Formule 1, plots een stuk toegankelijker voor een grote groep Nederlanders. En met de Grand Prix van Japan voor de deur komt dit heel goed uit voor iedereen die geen abonnement heeft op het streamingspakket van Viaplay. Op Viaplay TV kun je zaterdag namelijk volledig gratis kijken naar de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan, gewoon via je televisie. De kwalificatie wordt integraal uitgezonden.

LEES MEER: Formule 1-races gratis live kijken in 2024? Zo doe je dat

Kwalificatie F1 Grand Prix Japan gratis te zien via Viaplay TV

Viaplay TV zendt zaterdag de kwalificatie gratis uit, maar doet dit wel met enkele uren vertraging. Om 13:00 uur begint de uitzending met een voorbeschouwing, waarna de strijd om pole position in zijn volledigheid te zien is. Hoewel de sessie dus niet live is, zal dit voor veel Nederlanders toch als een voordeel aanvoelen. Je hoeft immers niet zo vroeg je bed uit om de kwalificatie te kunnen zien. Gewoon lekker uitslapen en daarna via Viaplay TV de kwalificatie bekijken. Het commentaar tijdens de kwalificatie komt - net als tijdens de live uitzendingen - van de Viaplay-verslaggevers Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

LEES MEER: Wat kost Viaplay in 2024? Dit is de prijs voor een maandabonnement

Waar kwalificatie Japan gratis kijken op tv?

Wil jij de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Japan gratis bekijken op televisie zonder vroeg op te staan? Dan schakel je zaterdag vanaf 13:00 uur in op Viaplay TV. De zender is - afhankelijk van je provider - te vinden op kanaal 12 of 19. Hieronder vind je een overzicht van de telecomaanbieders en op welk kanaal zij Viaplay TV (voorheen dus SBS9) uitzenden.

Provider: Welke kanaal? KPN Kanaal 19 Ziggo Kanaal 19 Odido Kanaal 12 Caiway Kanaal 19 Delta Kanaal 19 Online.nl Kanaal 12 Youfone Kanaal 12

Gerelateerd