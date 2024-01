Jeen Grievink

Dinsdag 16 januari 2024 09:55 - Laatste update: 10:03

Het Formule 1-seizoen van 2024 gratis kijken? Dat kan. Hoewel de uitzendrechten in Nederland in handen zijn van Viaplay, betekent dat niet dat je zonder abonnement bij deze streamingsdienst niets van de verrichtingen van Max Verstappen en consorten kunt volgen. Er zijn een aantal uitwijkmogelijkheden om de F1-races gratis te bekijken. In dit artikel lees je hoe en waar je dat doet.

Sinds 2022 zijn de uitzendrechten van de Formule 1 in handen van Viaplay, een Zweedse streamingsdienst van de Viaplay Group. Voorheen waren de F1 Grands Prix steevast te zien bij Ziggo Sport, maar nu kun je bij dit sportkanaal enkel nog terecht voor de samenvattingen en analyses. Om de races uit de koningsklasse live te kunnen volgen, zal je ook in 2024 een abonnement moeten hebben bij Viaplay. Naast de Formule 1 kun je dan ook live kijken naar andere sporten, zoals darten en voetbal. Ben je puur en alleen geïnteresseerd in de F1, dan kun je ook kiezen voor een (goedkoper) abonnement bij F1 TV Pro, de officiële streamingsdienst van de sport. Maar wat te doen als je helemaal geen abonnement hebt? Kun je dan niets live volgen van de Formule 1? Ja, zeker wel. En wij leggen je uit hoe je dat doet.

Artikel gaat verder onder video

Wat kost F1 kijken in 2024 in Nederland?

Sinds Viaplay in Nederland aan de touwtjes trekt, is het live kijken van de Formule 1 alsmaar duurder geworden. Een abonnement kan voor menigeen flink in de papieren lopen. Op moment van schrijven kost een Viaplay-abonnement €15,99 per maand. Bij F1 TV Pro ben je met €11,90 per maand of €94,99 voor een jaarabonnement een stuk goedkoper uit. Niet iedereen is bereid of in staat zulke bedragen op tafel te leggen om hun favoriete sport te kunnen kijken. Gelukkig zijn er voor die mensen ook nog enkele andere mogelijkheden om de Formule 1 voor minder geld of zelfs gratis te bekijken. Hierdoor houd jij meer geld in je portemonnee om andere leuke dingen mee te doen.

Viaplay voor de helft van de prijs via account sharing

Wil je iedere race live kunnen kijken met Nederlands commentaar en in goede kwaliteit, maar vind je een Viaplay-abonnement van €15,99 per maand net iets te prijzig? Dan zou je eens kunnen overwegen dit abonnement te splitten met een familielid, vriend of goede buur. Vorig jaar liet Marco Zwaneveld, Head of Sports bij Viaplay, in gesprek met Streamwijzer weten dat het mogelijk is om twee streams tegelijkertijd te bekijken via één account.

"Je kunt met 5 devices tegelijkertijd ingelogd zijn en je kunt op 2 van die apparaten tegelijkertijd kijken", zo zei hij. Heb je dus een goede vriend, een collega of iemand in je familie die ook Formule 1-fan is? Overweeg dan eens een account te delen. Hierdoor profiteren jullie allebei van een lagere maandprijs (namelijk de helft) en kun je toch alles bekijken wat het Viaplay-assortiment te bieden heeft. Je kunt het account echter ook delen met een liefhebber van darts of een voetbalfanaat, want ook dat zendt Viaplay live uit. Je hoeft dus niet perse op zoek naar iemand die ook Formule 1-fan is. Is dat even handig!

Bij Viaplay kost een abonnement nu €15,99 per maand

F1 live gratis kijken in 2024

Het is ook (deels) mogelijk om de Formule 1-races van het 2024-seizoen gratis én live te bekijken op de televisie in Nederland. Dit klinkt haast onmogelijk, maar dat is het niet. Het Duitse RTL zit bij veel tv-aanbieders standaard in het zenderpakket en zij zenden maar liefst zeven races gratis uit in 2024, waaronder de seizoensopener in Bahrein. Een aantal tv-aanbieders in Nederland heeft ook de Belgische publieke omroep Tipik in het zenderpakket zitten. Het is zeker de moeite waard om te kijken of jouw aanbieder dit Belgische kanaal ook aanbiedt, want zij zenden de kwalificaties en races live én gratis uit. Het enige minpuntje is dat zij hun uitzendingen voorzien van Franstalig commentaar.

Tot slot kun je voor dé Grand Prix van het jaar, die op Circuit Zandvoort, terecht bij de NOS op NPO1. Zij zenden de Dutch Grand Prix volledig gratis uit. Deze zender is voor iedereen in Nederland gratis beschikbaar. Al met al kun je via bovenstaande wegen een behoorlijk aantal Grands Prix, of mogelijk zelfs alle races, gratis op tv bekijken.

De F1 Dutch Grand Prix is dit jaar gratis te zien bij de NOS

Andere manieren om Formule 1 gratis of voordelig te kijken

Wie geen geld kan of wil uitgeven aan een abonnement op Viaplay of F1 TV Pro, heeft ook nog een aantal andere mogelijkheden om de sport op de voet te kunnen volgen. Zo kun je bij Ziggo terecht voor alle samenvattingen, voor- en nabeschouwingen. De NOS zendt gratis samenvattingen uit van de Grands Prix. Je kunt er ook voor kiezen om ten tijde van een race de kroeg in te duiken. In veel cafés worden de races gratis uitgezonden. Deze optie kan echter voor problemen zorgen bij races die vroeg in de ochtend worden verreden.

Je kunt er ook voor kiezen om samen met je vriendengroep één abonnement te nemen bij Viaplay of F1 TV Pro. Ieder raceweekend komen jullie dan bijeen om het racespektakel gezamenlijk te volgen. Doe je dit met bijvoorbeeld vijf vrienden, dan kost een Viaplay-abonnement je nog maar zo'n 3,20 per maand. Bij F1 TV Pro is dit zelfs maar 2,38 euro per maand.

Waar (gratis) Formule 1 kijken in 2024