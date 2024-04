Als het aan dr. Helmut Marko ligt, dan hoeft Sebastian Vettel niet te denken aan een terugkeer bij Red Bull Racing. De viervoudig kampioen liet onlangs weten dat hij een terugkeer in de sport zou overwegen, bij een aanbod van een goed pakket.

Hoewel het wellicht wat onwaarschijnlijk klinkt dat Vettel zijn comeback zal gaan maken, zong de naam van de Red Bull-kampioen de afgelopen weken wel rond op de paddock. De Duitser is nog altijd geliefd in de paddock, maar nam juist afscheid van de sport om meer aandacht voor zijn familie te hebben. Toch heeft Toto Wolff laten weten dat 'Seb' ook op zijn lijstje staat, al is de kans van een terugkeer toch wel minimaal.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vettel sluit terugkeer naar Formule 1 niet uit: "Hangt van het pakket af"

Gegadigden voor het tweede zitje

Ook voor het zitje van Sergio Pérez zijn er meerdere gegadigden. De Mexicaan heeft zelf aangegeven binnenkort te willen gaan onderhandelen met het team. Yuki Tsunoda heeft de afgelopen weken laten zien dat hij aanspraak wil maken op het tweede zitje van Red Bull Racing en Daniel Ricciardo hoopt ook nog altijd op een terugkeer. Daarnaast is de afgelopen weken Fernando Alonso genoemd en Alexander Albon was in een eerder stadium ook een mogelijk doelwit. Sinds de overwinning van Carlos Sainz in Australië behoort de drievoudig racewinnaar ook tot de mogelijke kanshebbers.

OOK INTERESSANT: Wolff bevestigt dat Vettel in beeld is bij Mercedes: 'Ons team niet uitsluiten als optie'

Comeback Vettel?

Vettel is lange tijd het troetelkind van Red Bull Racing geweest en nu de viervoudig kampioen zelf een terugkeer niet meer uitsluit, wordt ook Marko bij OE24 gevraagd of de Duitser een optie is voor zijn team. "Wat? Vettel moet naar ons komen? Nee, dat is geen optie."

Gerelateerd