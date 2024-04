Jacques Villeneuve waarschuwt Lewis Hamilton in aanloop naar zijn overstap naar het team van Ferrari. Volgens de voormalig wereldkampioen is de Italiaanse grootmacht een prachtige renstal, maar is het er tegelijkertijd chaotisch en speelt politiek een grote rol.

Lewis Hamilton liet afgelopen winter de Formule 1-paddock op haar grondvesten schudden, toen het nieuws naar buiten kwam dat hij eind 2024 Mercedes zal verlaten. De 39-jarige coureur gaat in de herfstdagen van zijn indrukwekkende loopbaan een nieuw avontuur aan bij het team van Ferrari, waarmee naar eigen zegen een kinderdroom in vervulling gaat. De zevenvoudig wereldkampioen zal bij de Italiaanse grootmacht plaatsnemen naast 'Ferrari-wonderkind' Charles Leclerc, wat betekent dat Carlos Sainz momenteel druk op zoek is naar een nieuwe werkgever.

Chaos en politiek

Jacques Villeneuve begrijpt de keuze van Hamilton, maar waarschuwt de 39-jarige Brit ook meteen: "Lewis heeft zeven wereldtitels", wordt de wereldkampioen van 1997 geciteerd door PlanetF1. "Als je kijkt naar wat hij heeft neergezet, is hij de beste coureur ooit. Nu maakt hij de overstap naar het grootste team uit de geschiedenis, met de grootste historie ooit. Het is echter ook een heel chaotisch en politiek team. Het is een heel moeilijk team, waarbij heel Italië binnen vijf seconden van je zal houden, of je zal haten", klinkt het.

