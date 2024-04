Marc Priestley is van mening dat Max Verstappen en Red Bull Racing het komend weekend tijdens de F1 Grand Prix van China lastig kunnen gaan krijgen. Priestley die een oud-monteur van McLaren is, ziet eenzelfde scenario als tijdens het raceweekend in Australië.

Priestley, die zich inmiddels vooral via een YouTube-kanaal bezig weet te houden met F1, denkt dat Red Bull in China wederom een uitdagend weekend tegemoet gaat. "Het is een circuit dat genadeloos is voor banden. De bandenslijtage is hoog, en dat komt deels door de ongelooflijke eerste bocht die maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Dat zet voortdurend die linkervoorband onder druk, terwijl je heel hard aan het pushen bent aan het begin van de ronde. Je hangt en hangt in die bocht met alle grip die de band kan opbrengen en langzaam begint hij gewoon te oververhitten en te slijten. Het is ook een zwaar circuit vanwege de vele tractiezones, dus dat zet de banden echt onder druk. De laatste keer dat we onverwacht hoge slijtage zagen was bij de Grand Prix van Australië en dat was er een waar Red Bull echt een beetje verrast werd, met name aan de voorkant."

Priestley zag Red Bull zoeken in Australië

Volgens Priestley was dit exact waar Red Bull het in Australië lastig mee had. "Ze hadden het niet echt onder controle dat weekend. Kunnen we daar meer van zien dit weekend in China? Het gaat een interessante race worden omdat het ook een sprintweekend is met een iets ander format. De sprintkwalificatie, zoals het nu heet, in plaats van de oude Sprint Shootout. Geen idee waarom ze dat hebben gedaan, maar dat gebeurt dus op vrijdagmiddag. Dan gaan de auto's op vrijdag in Parc Fermé, wat de hele nacht geldig is. Dat is geweldig, want zo kunnen de teams 's nachts niet aan de auto's sleutelen. Op zaterdagochtend hebben we dan de sprintrace."

Priestley over sprintraces

Het aanstaande weekend in China is een weekend met een sprintrace, de eerste van de zes dit seizoen. Veel coureurs, met Verstappen voorop, hebben al vaak aangegeven geen fan van de weekenden te zijn. Als alles soepel gaat, is het volgens Priestley wel te doen om zo'n format af te werken. Maar als er ook maar iets fout gaat, kan het je weekend verpesten. "Na een verkort raceformat te hebben gedaan, met alle schade en slijtage die er mogelijk is gereden, moeten ze de auto snel ombouwen voor de kwalificatie en de hoofdrace. Dat wordt interessant voor de teams. Het wordt vooral heel druk, met name als je een moeilijke ochtend hebt gehad."

