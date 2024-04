Red Bull-teambaas Christian Horner is ervan overtuigd dat Daniel Ricciardo in staat is om het tij te keren bij Visa Cash App RB. De Australiër is nog altijd zoekende en legt het voorlopig nog altijd af tegen teamgenoot Yuki Tsunoda.

De coureur uit Perth wist dit seizoen nog geen hoge ogen te gooien tijdens de eerste vier races van het seizoen. De verwachtingen waren van tevoren echter wel hooggespannen en dat heeft alles te maken met de vorm die de goedlachse Australiër in zijn Red Bull-periode heeft laten zien. Toch is daar in de jaren erna maar weinig van gezien en de twijfel is inmiddels toegeslagen. De vraag is nu vooral of Ricciardo nog in staat is om zijn oude topvorm terug te vinden en wanneer het Oostenrijkse team zal ingrijpen bij een gebrek aan resultaten.

'Daniel is een grote jongen'

Horner legt de verantwoordelijkheid neer bij de achtvoudig racewinnaar. "Daniel is een grote jongen. Hij heeft alles al eens gezien en weet hoe de dingen werken. Hij heeft gewoon een paar goede resultaten nodig en dan komt die lach wel weer terug", zo is Horner bij Motorsport.com ervan overtuigt dat Ricciardo het tij zal keren. Dat Horner vertrouwen heeft in de 34-jarige coureur is niet zo gek. De teambaas van Red Bull Racing speelde namelijk een grote rol bij de terugkeer van Ricciardo bij het overkoepelende Red Bull.

Tsunoda levert ook

Niet alleen lijkt Ricciardo wat tegen te vallen in 2024, ook teamgenoot Yuki Tsunoda doet het op dit moment simpelweg heel erg goed. Helmut Marko gaf eerder al aan dat Tsunoda zichzelf echt in de kijker aan het rijden is en ook Horner moet toegeven dat de Japanner er een schepje bovenop heeft gedaan. "Zijn teamgenoot levert op dit moment en dat zorgt natuurlijk voor druk. Maar hij heeft dat al eens meegemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich zal herpakken", aldus Horner.

