Daniel Ricciardo heeft het nieuws meegekregen dat Helmut Marko Liam Lawson een stoeltje heeft gegarandeerd voor het F1-seizoen van 2025. De coureur van het Red Bull-zusterteam laat tegenover onder andere GPFans weten dat hij zeker weet dat er nog plek voor hem is, als hij goed blijft presteren.

Lawson heeft een goede indruk achtergelaten in de Formule 1-paddock, toen hij vorig jaar een aantal Grands Prix mocht invallen voor Ricciardo. De Nieuw-Zeelander werd namelijk begin dit seizoen genoemd als mogelijke opvolger van Ricciardo, mocht de VCARB-coureur puntloos blijven. Ondertussen zijn de prestaties van Yuki Tsunoda's ploegmaat wel verbeterd, maar nu zit Sergio Pérez juist in een flinke dip. 'Checo' liep tijdens de zomerstop kans het stoeltje naast Max Verstappen kwijt te raken, maar uiteindelijk werd besloten hem aan te houden. Marko vertelde vanochtend dat Lawson in 2025 voor Red Bull of diens zusterteam zal uitkomen, maar wie dan moet vertrekken is niet bekend. "Er zal een beslissing genomen worden in september. Volgend jaar rijdt hij in één van onze auto's," zei de Red Bull-hoofdadviseur tegenover de Kleine Zeitung.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull-monteurs lovend over Verstappen: "Hij zegt waar het op staat en wil alleen maar winnen"

Mentaal voorbereid op Red Bull-situatie

"Ik sloot het zeker niet uit. Ik zal niet zeggen: 'Oh, ik heb daar nooit aan gedacht'," begon Ricciardo tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, na de vraag of hij had verwacht dat er rijderswisselingen zouden plaatsvinden tijdens de zomerstop. "Ik dacht dat het misschien wel kon gebeuren, maar ik zette niet al mijn hoop erop in. Ik bleef gewoon doen wat ik deed en als het belletje zou komen, dan zou die komen. Dat is hoe ik erin stond. Uiteraard kwam dat belletje dus niet, maar daar had ik me mentaal al op voorbereid." Ondertussen heeft de Australiër ook het nieuws meegekregen dat Marko heeft gezegd dat Lawson sowieso volgend jaar één van de vier Red Bull-zitjes krijgt.

OOK INTERESSANT: Bleekemolen over aanhouden Pérez: "Snap echt niet wat die man daar nog doet"

Lawson verdient stoeltje

"Ik voel me er wel oké onder," vertelde Ricciardo erover. Hij lijkt niet bang te zijn te moeten vertrekken bij VCARB. "Ik weet dat mijn prestaties mijn beste vriend zijn en ik weet waartoe ik in staat ben, en dat brengt mij op een goede positie om ergens in de [Red Bull]-familie te blijven volgend jaar. Daar moet ik me gewoon op focussen." De Honeybadger is verder complimenteus over Lawson. "Ik zag hem vorig jaar in de auto zitten en volgens mij deed hij het geweldig. Ik vind dat hij het verdient om een zitje te krijgen. Ik ben blij voor hem, als hij daadwerkelijk gegarandeerd een zitje heeft voor volgend jaar. Wat dat betekent voor mij, dat is niet bekend. Als ik goed blijf presteren, dan ben ik er zeker van dat ze een plekje voor me vinden," lachte de Australiër.

Gerelateerd