Volgens Michael Bleekemolen is de beslissing van Red Bull Racing om Sergio Pérez ook na de zomerstop in de RB20 te zetten, een onbegrijpelijke keuze. Hoewel Pérez namelijk ook in Spa-Francorchamps niet wist te imponeren, houdt het Oostenrijkse team toch vast aan de Mexicaan.

Het seizoen begon nog prima voor Pérez, maar de Mexicaan verviel na de race in China in een vormdip. De RB20 is duidelijk niet meer de snelste wagen van het veld, maar daar waar teamgenoot Max Verstappen geregeld om de zeges kon knokken, was Pérez meer dan eens in de grindbak te vinden. Daardoor is de positie van de 'Checo' bij Red Bull Racing ter discussie komen te staan, maar voorlopig krijgt de Mexicaan nog een aantal races.

Financieel plaatje geeft de doorslag

In gesprek met GPFans legt Bleekemolen uit dat Pérez nodig toe is aan een opfrisbeurt. "Ik begrijp het niet, want ik zou hem lekker naar de Bleekemolens Raceschool sturen en kijken of er nog wat van te maken is", zo grapt Bleekemolen. Toch plaatst hij zijn vraagtekens bij de beslissing van Red Bull Racing: "Ik snap echt niet wat die man daar nog doet, maar er zal wel een ander dingetje zijn. Er zal wel een gigantisch bedrag neergelegd worden door één van de sponsoren van Pérez. Dus dat zal wel de achtergrond zijn van deze beslissing."

Constructeurstitel

Momenteel heeft Red Bull Racing nog de koppositie in het constructeursklassement, maar McLaren staat er slechts 42 punten achter. Op de vraag of het sponsorbedrag van Pérez een mogelijke tweede plek in het kampioenschap kan goedmaken, is Bleekemolen helder: "Geld maakt een hoop goed, hè. En als je sponsoren hebt, dan gaat het niet meer om een miljoen, het gaat om tientallen miljoenen. De sport is zo'n commerciële aangelegenheid geworden dus ik denk dat dat van doorslaggevend betekenis is. En dan zie je elke keer toch weer dat de commercie te ver doordringt in de sport."

Teamgenoot van Verstappen zijn is geen pretje

Daarnaast ziet Bleekemolen ook niet direct een geschikte vervanger: "[Dat] is een hele moeilijke, want wie is nu goed? Dan had je [Carlos] Sainz kunnen nemen voordat hij naar Williams ging. Maar een ander lastig punt is natuurlijk, ga maar eens naast Max Verstappen zitten. Dat is voor iedereen huilen denk ik, het is natuurlijk vreselijk moeilijk om naast Max te zitten. Want ja, die man is zo zelfverzekerd, zo snel. Je zou bijna zeggen Max Verstappen geen teamgenoot nodig heeft."

