Tim Coronel denkt dat Lewis Hamilton meer tijd nodig heeft om te wennen aan zijn rol binnen Ferrari, nu hij na jarenlang de kop van Mercedes te zijn geweest, ineens niet meer de nummer één is binnen het team.

Het gedroomde avontuur van Lewis Hamilton bij Ferrari blijft vooralsnog uit. De Italiaanse grootmacht komt vooralsnog te kort qua performance, maar ook qua de gang van zaken lijkt de veertigjarige Brit zijn draai nog niet te kunnen vinden. Zo was in Miami over de boordradio een duidelijk ontevreden Hamilton te horen, toen hij voorbij wilde aan teammaat Charles Leclerc: "Neem anders ondertussen een kopje thee, terwijl jullie het er over hebben", klonk het onder andere. Uiteindelijk mocht hij er voorbij, maar een aantal ronden later moest hij de Monegask weer langszij laten komen. Ook dat viel slecht.

Op de vraag of Hamilton al spijt heeft van zijn beslissing, vertelt Tim Coronel in gesprek met GPFans: "Hij moet even wennen aan de positie waar hij nu in zit. Hij is niet meer de eerste rijder, de koning bij het team. Niet alles draait meer om hem, maar meer om het team. En voorlopig is Leclerc sneller dan hem. De situatie waar hij nu inzit, past hem niet helemaal en dan gaat hij daar een beetje op argeren. En dat begrijp ik ook wel. En dan pakt de media het op, en dan pakken wij het op. Eigenlijk moet ik er wel om lachen. Het was natuurlijk hilarisch toen Carlos Sainz in een Williams 1,4 seconde achter hem reed, en hij zei: 'Moet ik hem er ook maar langs laten?' Dat effect creëert hij zelf. Deze rol binnen Ferrari zint hem niet. Dat is wat je ziet."

Of hij het qua performance ook af moet leggen tegen zijn jongere teammaat, durft Coronel niet met zekerheid te zeggen. Wel ziet hij een duidelijk verschil: "Die nieuwe garde begrijpt deze nieuwe auto's wat sneller dan de oudere garde. Ik denk dat Hamilton nog een beetje moet wennen en kijken hoe hij deze auto naar zijn hand kan zetten. En dan kan je zeggen dat hij dat als zevenvoudig wereldkampioen meteen moet doen, dat klokt ook wel, maar hij is toch een beetje zoekende", klinkt het vanaf het terras bij Wet 'n Wild. "Dat zag je vorig jaar al een beetje, toen legde hij het een paar keer af tegen Russell. Hij wordt blijkbaar toch een dagje ouder, zo kan je het ook zeggen."

Bekijk het hele interview met Tim Coronel hieronder.

