De afgelopen drie seizoenen is Max Verstappen kampioen geworden in F1 bij de coureurs, terwijl Red Bull Racing in 2022 en 2023 kampioen bij de constructeurs werd. De voortzetting van deze reeks wordt, zeker bij de constructeurs, dit jaar echter onder druk gezet. Dit kan grote gevolgen hebben voor Red Bull, maar daarbij zou het worden geholpen.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. De afgelopen twee seizoenen domineerde Red Bull bij de constructeurs en kwam niemand in de buurt van de prestaties van het team van Verstappen. Dit jaar is McLaren echter een serieuze uitdager, terwijl ook Mercedes de W14 door begint te krijgen en het team steeds vaker voorin te vinden is. Dit kan gaan zorgen voor het verliezen van het kampioenschap bij de constructeurs, waarbij er vooral naar Sergio Pérez gekeken wordt.

Carlos Slim wil financiële verlies compenseren bij geen kampioenschap constructeurs F1

Het contract van Pérez werd tijdens het seizoen verlengd, maar de prestaties van de Mexicaan zijn erg matig te noemen. Pérez staat zevende bij de coureurs en zorgt er bijna eigenhandig voor dat het bij de constructeurs spannend is. Red Bull heeft tijdens de zomerstop aangegeven dat het vertrouwen blijft houden in Pérez, maar de prestatieclausule van de Mexicaan zorgt wel voor extra druk. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou Carlos Slim, de grootste partij van een grote groep Mexicaanse sponsoren bij Red Bull Racing, de eventuele financiële gaten willen opvullen die zouden ontstaan als het team dit jaar geen kampioen wordt bij de constructeurs.

Andere bronnen ontkennen verhaal over Red Bull

Toch is er ook een tegengeluid te horen. Thomas Maher van PlanetF1 weet te melden dat de geruchten over Carlos Slim niet kloppen mocht het kampioenschap bij de constructeurs niet gewonnen worden door Red Bull. ''Beweringen dat Carlos Slim en/of andere Mexicaanse sponsors het resterende bedrag zullen betalen als Red Bull dit jaar het constructeurskampioenschap verliest, zijn volledig onjuist, zo hebben bronnen mij laten weten.''

