Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, zegt dat de RB20 van Max Verstappen en Sergio Pérez in 2024 niet de balans, snelheid en consistentie heeft die door het team verwacht werd. De vraag is: weet Waché hoe dit komt en hoeveel sneller kan de auto van Red Bull nog worden?

In gesprek met Motorsport.com zegt Waché dat de RB20 van Red Bull Racing niet presteert zoals van tevoren verwacht werd. “Ik zou zeggen van niet. We hebben ons verbeterd ten opzichte van vorig jaar, zonder twijfel, maar op sommige gebieden hebben we niet gebracht wat we hadden verwacht. Vooral in de hogesnelheidsbochten hadden we iets meer verwacht dan wat we hebben. Zonder na te denken over de competitiviteit van de auto, dus gewoon op basis van onze eigen referenties, hadden we iets meer verwacht met onze tools."

Waarom is Red Bull in 2024 langzamer?

Heeft Waché een idee waardoor de auto van Red Bull in 2024 niet meer zo dominant is? “Ik denk dat sommige aspecten kunnen worden gekoppeld aan de correlatie. We gebruiken een vrij oude windtunnel en het kan ook te maken hebben met de verminderde capaciteit vanwege onze positie in het kampioenschap [ATR] en misschien ook met het feit dat dit het derde jaar is met dit soort regelgeving. In deze business neem je ook ideeën van anderen over. De afgelopen twee jaar hebben mensen onze ideeën overgenomen, maar in principe heb je de anderen ook nodig om andere dingen te vinden om een stap te maken. Ik denk dat dat nu begint te gebeuren en dat geeft je een ander plafond. Ik denk dat we hadden verwacht dat de tegenstand ons eerder zou pakken, om eerlijk te zijn. Toen we aan het seizoen 2022 begonnen, hadden we niet de snelste auto - Ferrari had de snelste auto in het begin van 2022. We verwachtten een enorme competitie in 2023, maar dat gebeurde niet. We hadden ook verwacht dat de concurrentie er min of meer vanaf het begin [dit jaar] zou zijn. We hadden verwacht dat de anderen heel dichtbij zouden zijn, omdat de prestaties die je met de auto kunt vinden natuurlijk beperkt zijn onder dezelfde reglementen. Na de eerste vier of vijf races kwamen de anderen terug, misschien met een offset en een beetje vertraging, maar dat hadden we eerlijk gezegd al vanaf het begin verwacht.”

Hoeveel zit er nog in de RB20 van Red Bull?

Komt dit volgens Waché door de concurrentie, of het feit dat Red Bull in de buurt van de limiet van de huidige auto begint te komen? “De beperkingen die je hebt met deze reglementen zijn vrij groot en wat je kunt vinden om meer stappen te maken wordt natuurlijk steeds moeilijker. Dan is het bijna zeker dat, omdat je dezelfde regelgeving houdt, de oppositie op een gegeven moment terugkomt”, sluit Waché af.

