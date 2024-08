Volgens Erik van Haren, F1-journalist van De Telegraaf, is de situatie rondom de toekomst van Max Verstappen nog steeds iets om in de gaten te houden. 2025 lijkt voor Verstappen geen discussie te zijn, 'tenzij er nog meer chaos ontstaat' bij Red Bull Racing.

In de podcast F1 Nation van Formula1.com was Van Haren te gast. Volgens Van Haren is de kans op een vertrek van Verstappen momenteel niet zo groot, maar is de deur zeker nog niet definitief gesloten. "In Oostenrijk zei hij dat hij zou blijven, maar dat was natuurlijk na drie of vier vragen. Het was niet zo dat hij het direct aan het begin van de persconferentie zei. Maar ik denk dat het altijd zijn bedoeling is geweest om volgend jaar bij Red Bull te blijven, tenzij er nog meer chaos ontstaat."

Toekomst Verstappen gekoppeld aan Marko?

Naast Mercedes richten de geruchten zich de laatste tijd ook steeds meer op Aston Martin, vooral ook omdat Adrian Newey daar ook heen lijkt te gaan. Volgens Van Haren is de toekomst echter wel nauw in verband te brengen met Helmut Marko, de adviseur van Red Bull. Hij leek even begin dit jaar te vertrekken, maar bleef uiteindelijk. Dit kwam deels ook nadat Verstappen had aangegeven dat hij ook zou vertrekken als Marko zou gaan, zag ook Van Haren. "In Jeddah, toen er speculaties waren over dat Helmut Marko geschorst zou worden, was hij heel duidelijk. Als hij gaat, ga ik ook. En dat is natuurlijk niet gebeurd."

'Verstappen vond het belangrijk dat belangrijkste mensen bleven bij Red Bull'

Verstappen heeft er al een paar keer geen geheim van gemaakt dat hij het belangrijk vindt dat de kopstukken van het succes van de afgelopen twee jaar blijven. Met het vertrek van Newey na dit seizoen en het vertrek van Jonathan Wheatley zijn er al twee kopstukken die gaan vertrekken. Van Haren ziet daarin een mogelijke valkuil voor Red Bull. "Hij zei ook aan het begin van het jaar met al die vragen dat het voor hem belangrijk was dat de belangrijke mensen in het team zouden blijven. En nu is het best interessant om te zien dat Newey en Wheatley, mensen die er sinds 2006 zijn, zullen vertrekken. Dus dat zegt dat het niet zo rustig is bij Red Bull. Ik denk dat 2026 heel interessant zal zijn."

