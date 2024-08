Max Verstappen heeft vooruitgeblikt op de F1 Grand Prix van Nederland, die voor de vierde keer sinds 2021 gehouden gaat worden op het circuit in Zandvoort. Wat verwacht de Nederlander van komend weekend? Hij hoopt in ieder geval dat de fans massaal aanwezig zullen zijn.

De coureurs, teams en fans hebben een paar weken zonder de koningsklasse moeten overleven, maar komend weekend is het weer zover. De tweede seizoenshelft start met drie races in Europa: Nederland, Italië en Azerbeidzjan. Te beginnen dus in Nederland, waar Verstappen zal gaan voor zijn vierde Grand Prix-zege in Zandvoort op rij. In tegenstelling tot de afgelopen drie seizoenen zal hij niet richting het raceweekend gaan met de snelste auto van de grid.

Verstappen over zomervakantie en tweede seizoenshelft in F1

Tijdens de zomervakantie zagen we veel foto's langskomen van Verstappen die van zijn vakantie aan het genieten was met vriendin Kelly Piquet. In de preview van Red Bull stelt Verstappen dat de zomervakantie een succes was. "Het was erg fijn om te kunnen relaxen en wat tijd met vrienden en familie te kunnen besteden tijdens de zomerstop. We zijn klaar voor de start van de tweede seizoenshelft. En het is geweldig dat de eerste race meteen mijn thuisrace is."

Verstappen over F1 Grand Prix van Nederland

Vervolgens richt Verstappen zich tot de fans, die komend weekend in grote getalen richting Zandvoort zullen gaan. "Er is [op Zandvoort] altijd een fantastische sfeer en de fans zijn geweldig. Het is dan ook een speciale race voor mij. Het is een geweldig, krap circuit met korte rechte stukken. Hopelijk kunnen we daar sterk terug komen. We kijken uit naar de week die voor ons ligt en hopelijk kunnen we meestrijden om de overwinning."

