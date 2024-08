Sergio Pérez zal de komende raceweekenden, te beginnen tijdens de F1 Grand Prix van Nederland, niet te maken krijgen met zijn vaste race-engineer. Hugh Bird zal de komende races afwezig zijn, zo ook komend weekend als het F1-seizoen 2024 in Zandvoort weer in gang wordt gebracht.

Dit weet Pérez zelf te melden in de vooruitblik van Red Bull richting het raceweekend in Nederland. Bird gaat namelijk op vaderschapsverlof en zal komend weekend, maar ook een paar races daarna, niet aanwezig zijn als zijn race-engineer. Hij zal wel fysiek aanwezig zijn om de overgang goed te laten verlopen. Richard Wood, de performance engineer van Pérez, zal de rol van Bird op zich gaan nemen de komende raceweekenden. Wanneer Bird terug zal keren, is afwachten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dutch Grand Prix: Welke activiteiten staan er op het circuit allemaal gepland?

Pérez over Bird en Wood

Pérez vertelt zelf over de verandering voor de komende raceweekenden. "Iedereen zal het opvallen dat er iemand anders op mijn boordradio te horen is, want mijn race-engineer Hugh verwacht een baby en zal wat meer tijd thuis doorbrengen. Ik wens hem en zijn familie heel veel geluk met de nieuwe aanwinst! Woody, mijn performance engineer, gaat in de tussentijd het gat vullen."

Gerelateerd