Deze week strijkt het Formule 1-circus weer neer op Circuit Zandvoort, waar komende zondag de Grand Prix van Nederland verreden wordt. Net als vorige jaren valt er ook dit jaar weer een hoop te beleven.

Aankomend weekend wordt op Circuit Zandvoort de 36ste editie van de Dutch Grand Prix verreden en het belooft weer een gigantisch feest te worden. De organisatie van de race heeft de afgelopen maanden haar uiterste best gedaan om er een heerlijk druk weekend van te maken. Zandvoort zal komend weekend namelijk niet alleen de gastheer zijn van de Formule 1, maar ook van de Porsche Supercup en de F1 Academy. Daarnaast valt er ook in de fanzone genoeg te beleven, wat betekent dat er voor iedereen wel iets bij zal zitten. We zetten het volledige programma voor je op een rijtje.

Artikel gaat verder onder video

Vrijdag

Het weekend in Zandvoort begint op vrijdag met een bomvolle dag, zowel op het gebied van racen als entertainment valt er namelijk ontzettend veel te beleven. De vrijdag staat voor zowel de Formule 1 als haar supportklasses volledig in het teken van de vrije trainingen. De Formule 1 en F1 Academy werken ieder twee vrije trainingen af, de Porsche Supercup komt slechts één keer in actie. Daarnaast staan er in de fanzone nog Q&A-sessies gepland met de Formule 1-coureurs en teambazen, en worden er meerdere showruns gedaan op de baan. Gedurende de dag zijn er ook verschillende optredens te zien van de Snollebollekes, Xander de Buisonje, Yves Berendse, Wolter Kroes, Direct en Armin van Buren

Het volledige tijdschema van de vrijdag

10:10 - 10:50 | F1 Academy, VT1

10:30 - 11:20 | Q&A Formule 1-coureurs

11:20 - 11:50 | Snollebollekes

11:30 - 12:00 | Optreden showteam 1

12:30 - 13:30 | Formule 1, VT1

14:00 - 14:45 | Porsche Mobil 1 Supercup, Vrije training

14:55 - 15:25 | Q&A Formule 1-teambazen

15:25 - 15:40 | Optreden showteam 2

16:00 - 17:00 | Formule 1, VT2

17:30 - 18:10 | F1 Academy, VT2

18:00-18:45 | Optredens Xander de Buisonje, Yves Berendse & Wolter Kroes

19:15 - 20:15 | Direct

20:30 - 21:30 | Armin van Buren

Zaterdag

De zaterdag in Zandvoort begint meteen goed, met de resterende Q&A-sessies van de Formule 1-coureurs. Daarna wordt het terug sprinten naar je plek, want een paar minuten later staat de kwalificatie van de F1 Academy alweer op het programma. Zij komen later op de dag overigens nogmaals in actie, wanneer ze hun eerste race van het weekend verrijden. De Porsche Supercup werkt op zaterdag alleen de kwalificatie af. Het hoofdgerecht is natuurlijk de Formule 1, die VT3 en de kwalificatie op de planning heeft staan. Ook muziekliefhebbers kunnen hun hart ophalen, er staan namelijk optredens van Marko Schuitmaker, Django Wagner, Davina Michelle en La Fuente gepland.

Het volledige tijdschema van de zaterdag

09:40 - 10:10 | Q&A Formule 1-coureurs

10:15 - 10:45 | F1 Academy, kwalificatie

11:30 - 12:30 | Formule 1, VT3

13:00 - 13:30 | Porsche Mobil 1 Supercup, kwalificatie

13:40 - 14:05 | Q&A F1 Academy

14:10 - 14:40 | Optreden showteam 3

14:45 - 14:55 | Pre-quali show

15:00 - 16:00 | Formule 1, kwalificatie

16:10 - 16:35 | Optreden showteam 4

17:00 - 17:35 | F1 Academy, Race 1

17:35 - 17:55 | Marko Schuitmaker

18:00 - 18:30 | Django Wagner

18:30 - 19:30 | Davina Michelle

19: 45 - 20:30 | La Fuente

Zondag

De zondag wordt afgetrapt door de dames van de F1 Academy, die hun tweede en laatste race van het weekend zullen verrijden. Niet lang daarna is het de beurt aan de Porsche Supercup, waarbij onder anderen Larry ten Voorde en Kas Haverkort in actie mogen komen. Vervolgens maken de coureurs een rondje over het circuit, waarna de Grand Prix van Nederland om 15:00 uur zal gaan beginnen. Na afloop van de race zijn er weer een hoop optredens te zien in de fanzone. Zo zullen onder andere Fleming, Tino Martin en Kris Kros Amsterdam het podium gaan betreden.

Het volledige tijdschema van de zondag

10:40 - 11:15 | F1 Academy, race 2

11:55 12:30 | Porsche Mobil 1 Supercup, race

12:45 - 13:00 | Drivers Parade, La Fuente

13:00 - 13:30 | Formule 1, drivers parade

14:25 - 15:00 | Openingsceremonie

15:00 - 17:00 | Formule 1, Dutch Grand Prix

17:00 - 17:30 | DGP Band

17:30 - 18:10 | Joel Borelli

18:30 - 19:00 | Flemming

19:15 - 19:30 | Tino Martin

19:30 - 20:30 | Kris Kross Amsterdam

Gerelateerd