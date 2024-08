Kelly Piquet heeft de afgelopen tijd al behoorlijk wat foto's gedeeld van de vakantie die ze zowel met als zonder Max Verstappen heeft gevierd de afgelopen weken. Nu heeft ook Verstappen zelf wat foto's gedeeld om zijn vakantieperiode af te sluiten.

Voor Verstappen was de eerste seizoenshelft niet zo'n groot succes als in 2022 en 2023 het geval was. De Nederlander is met Red Bull Racing het momentum kwijtgeraakt en is niet meer zo dominant als in de voorgaande twee jaren. McLaren en Mercedes sloten met de beste auto de eerste seizoenshelft af. De Nederlander was dus wel toe aan vakantie en lijkt hier ook van genoten te hebben.

Verstappen deelt foto's van vakantie met Kelly Piquet

Zoals verwacht vierde Verstappen zijn vakantie op een zonnige plek met vriendin Kelly Piquet. De Nederlander heeft nu zelf foto's gedeeld van deze vakantie om de zomerstop af te sluiten. Komend weekend staat namelijk de thuisrace van Verstappen op het programma: de F1 Grand Prix van Nederland. De Nederlander zal met een overwinning aan de tweede seizoenshelft willen beginnen.

