Jarno Opmeer, ooit actief in F4, voormalig Formule Renault-coureur en de afgelopen jaren vooral actief als simracer van Mercedes, maakt een mooie overstap. De succesvolle simracer gaat van Mercedes naar Red Bull Racing.

Dit maakt Red Bull Racing op haar socials bekend. Opmeer tekent voor meerdere seizoenen bij het team van Max Verstappen. Van 2016 tot eind 2018 was hij namens MP Motorsport nog actief in de Formule 4 en de Formule Renault, met een tweede plaats in het kampioenschap van 2016 (in de Formule 4) als beste resultaat. Sinds 2019 was de Nederlander te vinden als simracer in de F1 Esports Series.

Opmeer als simracer

Naast dat de Nederlander zelf op Twitch veel streamt en een populair figuur is geworden, rijdt hij dus sinds 2019 ook al sim in de F1 Esports Series. Opmeer kwam in 2019 uit voor Renault-Vitality en in 2020 voor Alfa Romeo. Tijdens het seizoen 2020 veroverde hij het kampioenschap met twaalf zeges, wat hem een transfer naar Mercedes opleverde en waar hij in 2021, 2022 en 2023 voor reed. De Nederlander werd weer kampioen in 2021, maar in 2022 (vijfde) en 2023 (vierde) bleek het succes minder groot. Nu gaat Opmeer dus aan een ander avontuur beginnen bij Red Bull.

De Nederlander kan niet wachten om bij Red Bull te starten. “Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan met Oracle Red Bull Sim Racing. Mijn eerste race met het team is vanavond - we hebben hard geoefend. Dit weekend ben ik ook aanwezig bij de GP van Nederland, dus het wordt een geweldige eerste week. Ik kijk uit naar wat de toekomst brengt.”

Welcome, @jarno_opmeer! 🇳🇱



The two-time @F1Esports World Champion joins Oracle Red Bull Sim Racing to complete our driver line-up with the two most successful drivers in the history of the series 👊🏻 pic.twitter.com/r9rNIDoUKk — Oracle Red Bull Sim Racing (@redbullsimrace) August 21, 2024

