De zomerstop is bijna voorbij en aankomend weekend is het zover: dan wordt de F1 Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort gehouden. Max Verstappen hoopt opnieuw voor de Oranjefans als eerste over de streep te komen. De Red Bull-coureur zou daarmee een Formule 1-record evenaren.

De wedstrijd van aankomende zondag is de 36e Grand Prix ooit die in 'ons' Nederland wordt gehouden. Deze zijn allemaal op de baan in de Noord-Hollandse duinen verreden. In 1950 en 1951 telde de wedstrijd niet mee voor het kampioenschap. Alberto Ascari won vervolgens voor Ferrari in 1952 en 1953, toen er wel punten werden uitgedeeld. Zandvoort werd vanwege financiële crises overgeslagen in 1954, 1956 en 1957, terwijl in 1972 het circuit niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. Zandvoort stond tot en met 1985 op de kalender, toen Niki Lauda voor het laatst in de Formule 1 won. De Dutch Grand Prix keerde terug in 2021, mede dankzij de populariteit van Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Kerkhof over simrace-activiteiten Verstappen: "Pusht tot het uiterste om ons te helpen"

Meeste overwinningen

Momenteel is niemand zo succesvol geweest in de Grand Prix van Nederland als de legendarische Jim Clark. De Lotus-coureur won in 1963 vanaf de pole position, voordat hij opnieuw oppermachtig was in 1964. Hij zegevierde in 1965, nadat hij Jackie Stewart, Dan Gurney en Graham Hill had verslagen. De Schot won in 1967 voor de vierde maal na vanaf de achtste positie op de grid te zijn gekomen.

Verstappen kan het record van de meeste F1-overwinningen op Zandvoort aankomende zondag evenaren. De regerend wereldkampioen heeft er al drie op zak. Hij won in 2021 met een voorsprong van 21 seconden op Lewis Hamilton. Verstappen kwam ook in 2022 als eerste aan de finish, nadat hij gemakkelijk Hamilton kon inhalen na een safety car-periode, aangezien de Mercedes op oude banden was buiten gebleven. In 2023 was vooral het onvoorspelbare, regenachtige weer een grote uitdaging, maar de Nederlander was voor het thuispubliek wederom onverslaanbaar. Als Verstappen ook dit weekend weer op Zandvoort wint, evenaart hij het record van Clark van de meeste zeges op het Nederlandse circuit. De Red Bull-coureur is tevens de eerste die ze achtereenvolgend heeft verdiend, waar er bij Clark een jaartje tussen zat.

Als Verstappen als eerste aan de finish wil komen, dan is goed kwalificeren op de zaterdag uiterst belangrijk. Het is lastig inhalen op Zandvoort en sinds de terugkeer van de Dutch Grand Prix, is er altijd vanaf de pole position gewonnen. De laagste plek op de grid waar vanaf er op Zandvoort is gewonnen is P10, en dat waren René Arnoux in 1983 en Lauda in 1985.

Er zijn niet veel coureurs die kunnen zeggen dat ze de meeste zeges op hun naam hebben geschreven in hun thuisland. Michael Schumacher heeft de meeste in Duitsland en Lewis Hamilton heeft de meeste in Groot-Brittannië, allebei met negen overwinningen. Alain Prost staat bij de statistieken van de Franse Grand Prix, die niet meer op de kalender staat, bovenaan met zes.

Gerelateerd