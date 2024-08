Max Verstappen is soms tot diep in de nacht bezig met het simracen, zelfs middenin F1-weekenden, tot ongenoegen van Red Bull Racing. Atze Kerkhof, een van zijn virtuele teamgenoten bij Team Redline, heeft juist alleen maar complimenten voor Verstappen.

Verstappen is naast drievoudig wereldkampioen dus ook een fervent racer op de computer. Hij hoopt met zijn eigen team Verstappen.com Racing simracers in de echte autosport te brengen. De Nederlander doet zelf vaak mee aan simwedstrijden, zoals het digitale Nürburgring Langstrecken Serie-kampioenschap, of de lange endurance-races op Daytona of Le Mans, en streamt doordeweeks veel op Twitch.. Zijn activiteiten op de sim waren onderwerp van gesprek tijdens de Grand Prix van Hongarije, toen hij in de nacht van zaterdag op zondag erg laat was opgebleven om in te vallen voor een van zijn ploegmaten bij Team Redline, voordat hij een van zijn slechtere races meemaakte op de Hungaroring.

Verstappen helpt racefamilie

"Simracers zijn heel erg gewend om thuis te zijn. Het is niet zoals elke andere sport, waar je fysiek samen moet zijn," begon Kerkhof in de Viaplay-documentaire Off the Beaten Track. Hij is lovend over de werkwijze van Verstappen. "Er zijn zoveel voorbeelden van hem tijdens een Grand Prix-weekend, waarbij hij gewoon zijn laptop meeneemt met een controller en dan rijdt in in zijn vrije tijd met de controller, terwijl hij ook op het circuit is voor de Formule 1, om de jongens van het simraceteam te helpen met de afstelling [van de virtuele auto]. Dat is hoe hij is, en dat is niet iets wat je op tv ziet. Maar hij pusht tot het uiterste, puur om zijn racefamilie te helpen."

Mensen in je pc

"We praten veel online, je ziet ze bijna nooit face-to-face," voegde Verstappen toe. "Uiteraard wanneer je in een vergadering zit met elkaar, dan staan de camera's wel aan, maar het is nooit zo persoonlijk als in het echt." Dat hij niet in dezelfde kamer zit als zijn teamgenoten, maakt het niet minder mooi wanneer ze virtuele races samen winnen. "Er komen nog steeds dezelfde emoties bij kijken, bij mij tenminste. Eigenlijk is het gewoon hetzelfde, al vier ik het normaal gesproken in de auto met mijn helm op. Daarna ga je [in het echt] naar je team toe, maar [in het simracen] zitten die mensen als het ware in je pc."

