Max Verstappen zal volgend F1-seizoen gewoon weer voor Red Bull Racing uitkomen, zo meldt De Telegraaf deze woensdagochtend. Toto Wolff zou zijn pogingen om de regerend wereldkampioen over te halen naar Mercedes hebben opgegeven en dus is het zitje vrij voor Andrea Kimi Antonelli.

Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen richting Ferrari en dus moeten de Zilverpijlen op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor George Russell. Wolff maakte de afgelopen maanden talloze keren duidelijk dat Verstappen bovenaan zijn lijstje staat, maar die heeft nog een contract bij Red Bull voor tot en met 2028. Toen de beschuldigingen richting Christian Horner naar boven kwamen, waren er wel geruchten dat de Nederlander via een clausule zijn contract vroegtijdig kon beëindigen, maar die situatie is inmiddels bedaard. Daarnaast zou het contract van Helmut Marko vorige maand nog aangepast zijn, waardoor de hoofdadviseur zeker is van zijn rol bij Red Bull tot eind 2026, wat Verstappen weer meer zekerheid en rust gaf bij het team.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen blikt vooruit op weekend in Zandvoort: "Altijd een fantastische sfeer"

Geruchten in de ijskast

De geruchten over een overstap van Verstappen naar Mercedes kunnen de komende tijd de ijskast in, zo schrijft De Telegraaf. Verschillende bronnen bevestigen tegenover de Nederlandse krant dat Verstappen in ieder geval in 2025 bij Red Bull zal blijven, ondanks het rumoer rondom Horner, het vertrek van hoofdontwerper Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley, en de tegenvallende prestaties van de RB20 vergeleken met de huidige McLaren en Mercedes. Wolff zou er bij het management van Verstappen niet meer op aandringen dat hij de coureur voor 2025 bij Mercedes wil hebben, na constant 'nee' te hebben gehoord. Echter, naar verluidt gaan de gesprekken wel door over een mogelijke overstap voor 2026 of nog later in de toekomst.

OOK INTERESSANT: Coulthard verklaart wat Newey zo sterk maakt: 'Dat geeft hem een competitief voordeel'

Baan vrij voor Antonelli

Aangezien Verstappen zich dus volgend jaar niet zal voegen bij de Duitse grootmacht, is er ruimte voor het debuut van Andrea Kimi Antonelli, het momenteel nog 17-jarige talent dat al sinds 2019 een Mercedes-junior is. Hij won de Italiaanse en Duitse Formule 4-kampioenschappen in zijn eerste volledige seizoen in de autosport, nadat hij al verschillende Europese titels in het karten op zijn naam had geschreven. Vorig jaar was hij oppermachtig in de Formule Regional in Europa en het Midden-Oosten. De jonge Italiaan sloeg de FIA Formule 3 over en stapte direct in bij Prema Racing in de FIA Formule 2. Het was even wennen om in een veel grotere auto te stappen met meer pk's, maar inmiddels is hij naar de zevende positie gestegen in de tussenstand na het winnen van één sprintrace en één hoofdrace.

Gerelateerd