Rocco Coronel zette afgelopen jaar zijn handtekening onder een contract bij het opleidingsprogramma van Red Bull Racing. De veertienjarige coureur zet daarmee zijn eerste stappen in de autosport, al is er nog genoeg werk aan de winkel. Samen met zijn vader, Tom Coronel, reist hij door heel Europa om de competitie aan te gaan. In een exclusief gesprek met GPFans legt hij uit hoe dat in zijn werk gaat.

Coronel junior heeft de afgelopen tijd vooral aan de overcapaciteit in de auto gewerkt. Niet alleen het goed aansnijden van de bochten of op het juiste moment op het gas gaan telt, ook in de gaten blijven houden wat er om je heen gebeurt, is iets waar hij mee bezig is. Samen met rijderscoach Leon Kaan probeert hij bewust tijdens het racen aan andere dingen te denken: "Tijdens het rijden kan ik bijvoorbeeld al denken aan: 'wat gaan we eten vanavond'. Dat probeer ik altijd te leren, dat je ook aan andere dingen kunt denken. We hebben dat langzaam opgebouwd, dat ik ging rijden met zoveel verschillende auto's en dat je steeds een klasse boven je niveau gaat rijden, om in de klassen daar beneden veel rust te houden in je hoofd."

'Brutale' rijstijl van vader Tom overgenomen

Toch komen de belangrijkste lessen van zijn vader Tom Coronel, die zelf ook geen onverdienstelijke carrière heeft. Ook moeder Paulien Zwart is geen onbekende in de autosport, maar volgens Rocco lijkt hij toch het meest op zijn vader in de wagen: "Vooral met het brutale." Zijn grote held is dan ook zijn vader: "Hij is natuurlijk allereerst mijn vader, maar vooral ook mijn racecoach. Hij leert mij echt alles. Hij is ook bijna in de Formule 1 gekomen, terwijl hij nooit gekart heeft. Hij is echt met niets begonnen en is hij stappen gaan maken in de Formule Ford, daarna de Formule 3, de Marlboro Masters heeft hij gewonnen in Zandvoort. In de Formule Nippon (Super Formula) heeft hij ook heel goed in gegaan." Ook was daar de kans om over te stappen naar de Formule 1, maar dat liep anders. "Hij heeft uiteindelijk ook een test gedaan met Arrows. Had hij net niet genoeg centen, dus kwam hij er niet in."

Desondanks blijft vader Tom de grote idool en dat heeft ook te maken met de mentaliteit. "Mijn vader, maar ook Max [Verstappen], ook Fernando Alonso, [Michael] Schumacher en [Ayrton] Senna. Bij al die mannen is de mentaliteit allemaal hetzelfde. Wie het hardste, slimste en snelste is, die wint gewoon. En dat waren zij allemaal."

