Voor Rocco Coronel lijkt er een gouden toekomst weggelegd, al moet natuurlijk alles op zijn plek vallen. De zoon van Tom Coronel en Paulien Zwart werd vorig jaar, na een indrukwekkende test op Jerez, opgenomen in het opleidingsprogramma van Red Bull Racing. In een exclusief gesprek met GPFans legt hij uit dat het aanbod in eerste instantie eigenlijk iets te vroeg kwam.

Coronel junior werd afgelopen jaar, op dertienjarige leeftijd, toegevoegd aan het Red Bull-juniorenteam. Onder begeleiding van vader Tom reisde Rocco door heel Europa voor diverse internationale kartcompetities. Daarin wist hij te imponeren, wat resulteerde in een telefoontje naar vader Tom van niemand minder dan Helmut Marko. Daarna ging het snel en werd het duo uitgenodigd voor een gesprek, maar dat bleek eigenlijk een lokkertje, zo onthult de inmiddels veertienjarige Coronel.

Artikel gaat verder onder video

We waren er nog niet klaar voor

Red Bull staat erom bekend risico's te durven nemen, en dat was in het geval van Rocco niet anders. Toen de uitnodiging vanuit Red Bull kwam, wilden vader Tom en Rocco het eigenlijk laten voor wat het was. "We wilden er eigenlijk niet heen gaan, want we waren gewoon te jong en niet megagoed voorbereid. We wilden er niet heen, want we waren er nog niet klaar voor", zo blikt Rocco terug op die tijd. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt om te gaan, want praten met verschillende partijen is natuurlijk nooit verkeerd. Toch had Red Bull niet helemaal de waarheid vertelt: "Ze zeiden alleen dat ze kennis wilde gaan maken, maar dat was het uiteindelijk niet."

@ Roccocoronel.com

Advies Tom voor testdag: "Dit is de belangrijkste dag van je leven"

Er stond namelijk een ware testdag op het programma in Jerez, in een Formule 4-wagen. "Die test ging uiteindelijk heel goed met de F4-wagen in Jerez. De eerste dag in F4 stond ik gelijk bovenaan. Toen zeiden ze aan het einde van de dag, we gaan GP3 rijden. Dat is puur Formule 3, maar dan de oude versie. Dus die gingen ook nog een stuk harder." In die wagen had Rocco nog niet eerder gereden, maar vader Tom benadrukte dat hij alles uit de kast moest halen: "De volgende dag zei papa ook: 'Dit is de belangrijkste dag, ook al heb je maar 1 procent energie in je lijf. Probeer die eruit te persen en laat het zien. Dit is de belangrijkste dag van je leven. Uiteindelijk was ik daar ook een van de snelsten. Dat was heel goed, want ik had er nog nooit in gereden. Het was de eerste keer dat ik met 460 pk onder m'n reet gas kon geven met zoveel downforce en ik was ook nog maar dertien."

Dat er wellicht de nodige druk op de schouders van de jonge Coronel rust, doet hem niet zoveel. "Met druk ga ik eigenlijk heel goed om, daar komen alle prestaties vandaan. Maar die GP3, het is uiteindelijk een auto met vier wielen, een stuur en een gaspedaal", aldus de nuchtere Rocco Coronel.

Het hele interview van Rocco Coronel bekijken? Dat kan op ons YouTube-kanaal of via de video hieronder:

Gerelateerd