Max Verstappen wil natuurlijk niets liever dan winnen en Red Bull Racing-monteurs Jon en Matt Caller helpen hem daarbij. In aanloop naar de F1 Dutch Grand Prix leggen de tweelingbroers tegenover De Telegraaf uit hoe het is om voor de Nederlandse coureur aan de slag te gaan en wat hun rol is bij de energiedrankfabrikant.

Matt is sinds dit seizoen de nummer één-monteur van Verstappen, maar was dat voorheen nog voor ploegmaatje Sergio Pérez. Jon heeft tegenwoordig de plek ingenomen van Matt, maar was voor 2024 de tweede monteur van Verstappen. Als nummer één-monteurs werken ze aan de auto, wanneer ze eenmaal zijn aangekomen op het circuit. Tijdens het raceweekend maken ze aanpassingen aan de RB20-bolides, als Verstappen en Pérez dat graag willen na besprekingen met de engineers. Daarnaast zijn Matt en Jon er ook verantwoordelijk voor om hun coureurs op het juiste moment de pitstraat uit te sturen.

Nummer één-monteur

"Je bent eigenlijk de link tussen de engineers en de monteurs," begon Matt tegenover De Telegraaf over zijn rol bij Red Bull. "Als we aankomen op een circuit, bouwen wij de auto van de grond op. De coureurs gaan vervolgens de baan op en bespreken hun bevindingen met de engineers. Die geven vervolgens weer aan ons door wat ze veranderd willen zien worden aan de auto. Negen van de tien keer kunnen we aan hun eisen voldoen, maar soms willen ze wel heel veel," legde hij lachend uit. Jon voegde eraan toe: "Jij bepaalt dan als number 1 mechanic wat wél en niet kan."

Alleen nog maar winnen

De tweelingbroers gingen vervolgens in op het feit hoe ze ermee omgaan dat Red Bull niet langer onverslaanbaar is in de koningsklasse. "Weet je wat eigenlijk gek is? Hoe snel dingen veranderen in de Formule 1," zei Jon. "Ik herinner me 2018 nog, toen we dat jaar in Barcelona voor het eerst een podium haalden. Dolblij waren we. Vervolgens werden we ieder jaar een beetje beter, met de wereldtitel in 2021 als hoogtepunt. Daarna knalden we door. Het verwachtingspatroon veranderde. We namen alleen nog maar genoegen met winnen, dus was het gek toen dat gedurende dit seizoen ineens veranderde." Matt geeft toe dat het ook motiverend is. "Je wil zo snel mogelijk weer terug naar de periode waarin we alles wonnen."

Geen ruimte voor bullshit

"Bij dit team werken alleen maar winnaars. Kijk naar Verstappen," vervolgde Matt. "Hij kreeg onlangs nog veel kritiek over zich heen, omdat hij zich in Boedapest zo liet gaan over de boardradio. Maar wees nou eens eerlijk: is het fair om iemand te beoordelen op een paar boardradio's in het heetst van de strijd? Geloof me: op mij wil je echt geen microfoon plakken tijdens de race. Dan vlieg ik er op staande voet uit, als ze dat zouden uitzenden. Max verlangt van zichzelf het uiterste, maar ook van ons. Wij doen dat op onze beurt. Zijn uitbarstingen zijn niets persoonlijks en dat weet iedereen ook. Weet je wat het is: als je aan AI een wereldkampioen Formule 1 zou vragen, dan krijg je Max Verstappen. Er is bij hem geen ruimte voor bullshit, dat is wat hem zo goed maakt. Die jongen ademt racen. Hij zegt altijd waar het op staat en wil alleen maar winnen."

