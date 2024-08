Jarno Opmeer naar Red Bull Racing | GPFans SIMply Lovely

De overstap van Jarno Opmeer naar Red Bull Racing is officieel gemaakt! In SIMply Lovely nam presentator Dion de Brouwer in aanloop naar de F1 Grand Prix van Nederland je mee op een virtuele race-ervaring op het circuit van Zandvoort. Dit deed hij onder meer met Opmeer, die nu dus zeker weet dat hij vanaf nu simracer van Red Bull Racing is. Hij bespreekt onder meer zijn overstap naar Red Bull Racing, zijn carrière en blikt vooruit op het weekend in Zandvoort.

Gerelateerd