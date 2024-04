Sportmarketeer Chris Woerts meldt dat het Formula One Management (FOM) de uitzendrechten van de Formule 1 niet voor drie, maar voor vijf jaar wil slijten. Kanshebbers Viaplay en VodafoneZiggo zouden hier zelf nog niet van op de hoogte zijn.

De FOM heeft zich begin dit jaar beziggehouden met de komende uitzendrechten en de verkoop daarvan. Aan het begin werden partijen als RTL Nederland, maar ook Canal Plus als mogelijke kanshebbers genoemd, maar het zou inmiddels alleen nog maar gaan tussen Viaplay (huidige uitzendgemachtigde) en VodafoneZiggo (voormalig rechtenhouder). De Scandinavische partij heeft sinds de race in Japan ook een kanaal op het open net, genaamd: Viaplay TV. Daarmee lost het een langgekoesterde droom van de FOM in, door een open kanaal aan te bieden waarop de sport uitgezonden wordt, weliswaar een aantal uren later.

Duidelijkheid op korte termijn

Hoewel het voor de buitenwacht nog niet duidelijk is welke partij volgend jaar de koningsklasse mag gaan uitzenden, horen we daar op korte termijn meer over, zo liet Woerts afgelopen week optekenen: "Nee, ik kan daar helaas, ik mag daar geen enkele mededeling over doen. Het zal wel heel snel bekend worden. Die kogel is allang door de kerk. Ik verwacht eind deze week, begin volgende week [meer duidelijkheid]. Er moeten nog wel wat juridisch hobbels genomen worden. Ik denk dat ik met grote mate weet waar de rechten volgend jaar te zien zullen zijn", zo stelde Woerts eind vorige week in gesprek met Vandaag Inside.

Vijfjarige deal

Nu komt de sportmarketeer opnieuw met nieuwe informatie: "Het is inmiddels duidelijk geworden dat het gaat om een contract van vijf jaar, en niet om een driejarig contract", klinkt het in het praatprogramma. "Het is grappig dat het zo lang duurt. Ziggo weet nog van niks, Viaplay weet nog van niks. Voor 50 miljoen per jaar, moet je toch een bankgarantie van 250 miljoen euro neerleggen", doelt hij op het vermeende bedrag dat per jaar voor de uitzendrechten moeten worden afgetikt. "Dat doet niet iedere bank, dat is heel lastig."

