Daniel Ricciardo (35) verkeert nog niet in zijn beste vorm dit Formule 1-seizoen, maar hij voelt geen extra druk vanuit Dr. Helmut Marko. De toon die Marko aanslaat in de media is volgens Ricciardo dan ook een beetje overdreven. Volgens de Australiër weten beide kampen wat er moet gebeuren om ook volgend seizoen nog een stoeltje te hebben binnen de Red Bull-familie.

Iedereen had verwacht dat Sergio Pérez in de zomerstop het veld zou moeten ruimen bij Red Bull Racing. Dit gebeurde niet en zodoende kwam er uitstel van executie voor de Mexicaan. Hij is echter niet de enige coureur binnen de Red Bull-familie wiens toekomst aan een zijden draadje hangt. Ook over Ricciardo wordt gezegd dat hij spoedig zijn koffers zal moeten pakken. Liam Lawson klopt op de deur en Red Bull moet hem in theorie deze maand ergens onderbrengen, anders krijgt het Nieuw-Zeelandse talent een transfervrije status. Ricciardo zou zo maar eens geslachtofferd kunnen worden, al zegt hij zelf totaal niets van zo'n soort druk te ervaren.

Ricciardo ervaart geen "onredelijke druk"

Ricciardo rijdt momenteel voor het Visa Cash App RB-team, het juniorenteam van Red Bull. Maar met zijn 35 jaar is Ricciardo niet bepaald een rookie te noemen. En dat in combinatie met zijn matige prestaties, zijn tegen het zere been van Marko, die dan liever een jong talent de kans geeft. Er wordt dan ook gesuggereerd dat het voornamelijk Marko is die van Ricciardo af wil bij Red Bull. Volgens de coureur uit Perth is daar in de paddock echter niets van te merken. "Eerlijk gezegd heb ik geen, laten we zeggen, onredelijke druk ervaren", zo vertelde hij aan de verzamelde pers. "Ik heb nog nooit iemand op mijn schouder gehad die me een kamer in trok en zei: 'Hé, doe dit, anders.'"

Ricciardo weet wat Marko van hem verlangt

Hij vervolgt: "Maar ik weet ook wat er nodig is, dus misschien is dit harde gesprek niet nodig. Ik ken Helmut en het systeem al heel lang, dus we weten allemaal wat er nodig is. Maar heeft hij extra druk op mij uitgeoefend of onredelijke druk op mij uitgeoefend? Nee, helemaal niet."

Marko kan overdrijven in media

Volgens Ricciardo heeft Marko er ook wel een handje van om in de media iets te overdrijven. De topman van Red Bull heeft vaak het hart op de tong tegenover de pers, maar volgens Ricciardo is het soms ook een beetje overdreven. "Ik vind dat wat er naar buiten wordt gebracht en wat hij in de media zegt, wat overdrevener is, maar ik merk niets bijzonders bij hem", zo concludeert de goedlachse Australiër.

