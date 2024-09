De technische issues bij Red Bull Racing hebben niet direct te maken met de onrust die er nog steeds heerst rondom teambaas Christian Horner. Dit zegt topman Dr. Helmut Marko, die wel erkent dat de Horner-situatie "niet helpt".

Het Formule 1-team van Red Bull Racing lijkt volledig de weg kwijt. De problemen zijn echter niet nieuw, want eigenlijk begon het Oostenrijkse team al vanaf de Grand Prix in Miami aan dominantie in te leveren. Max Verstappen wist de schrijnende situatie nog lang te maskeren door boven zijn materiaal uit te steken, maar inmiddels kan ook de drievoudig wereldkampioen de boel niet meer verbloemen. In Zandvoort en Monza werd hij pijnlijk om de oren gereden en op grote achterstand gezet. Het is aan Red Bull om de boel zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen, maar dit is niet eenvoudig. Er speelt namelijk meer dan alleen enkele technische problemen.

Turbulent F1 2024-seizoen voor Red Bull

Het 2024-seizoen was nog niet onderweg of Red Bull had op negatieve wijze al de spotlights op zich gericht staan. Horner werd in verlegenheid gebracht vanwege zijn appcontact met een werkneemster van Red Bull. Marko gaf destijds al aan dat de situatie van Horner gevaarlijk was voor de interne sfeer en dat dit impact kon gaan hebben op de langere termijn als het niet snel werd opgelost. De adviseur kreeg gelijk, want sindsdien zijn er meerdere akkefietjes geweest en zijn er ook de nodige mensen vertrokken. Niet de minste namen trokken de deur bij Red Bull achter zich dicht. Onder meer Adrian Newey en Jonathan Wheatley besloten te vertrekken.

Horner niet directe oorzaak technische problemen

Hoewel de situatie rondom Horner ongetwijfeld heeft meegespeeld bij het vertrek van sommige personeelsleden, is de teambaas niet zozeer de direct oorzaak van de technische problemen, zo stelt Marko. "Het is duidelijk dat zoiets [de perikelen rondom Horner, red.] niet helpt, maar uiteindelijk heeft dat niets te maken met onze technische problemen", zo vertelt de man uit Graz in gesprek met het Oostenrijkse OE24.

Vertrekkend Red Bull-personeel aan basis problemen

Maar wat ligt er dan wel ten grondslag aan de technische problemen met de auto? Marko onthult: "Heeft eerder te maken met het vertrek van belangrijke mensen. Als bepaalde werknemers verandering willen en ze krijgen een goed aanbod of zien een nieuwe kans, dan zullen ze die grijpen." De leegloop aan personeel zou dus ten grondslag liggen aan de technische problemen die men nu ervaart met de RB20 op de baan.

