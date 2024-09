Max Verstappen kwam tijdens de Grand Prix van Italië op de boordradio en vroeg zijn engineer of hij ervoor wilde zorgen dat het Red Bull-personeel wakker bleef. De Nederlander had het idee dat ze liepen te slapen omdat hij zelf naar bepaalde informatie en data moest vragen. Verstappen legt nu uit wat hij bedoelde.

Het was een opmerkelijk moment op de boordradio: Verstappen die alle informatie en data uit zijn team moest trekken, omdat hij zelf niks toegereikt kreeg. Zo moest Verstappen bijvoorbeeld vragen of zijn team wilde dat hij zou verdedigen ten opzichte van de aanstormende Lando Norris. Ook moest hij zelf vragen wanneer de batterij het weer toeliet om naar een snellere modus te gaan. Allemaal informatie die het team hem eigenlijk zelf had moeten aanleveren. Verstappen vroeg zijn engineer, Gianpiero Lambiase, dan ook of hij het team even wilde wakker houden. Na afloop van de race gaf Verstappen nog iets meer tekst en uitleg omtrent deze boordradio.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull niet teleurgesteld door resultaat in MonzaLees meer

Verstappen moet Red Bull zelf wakker schudden

Na de race in Monza verscheen Verstappen bij de pers en ging hij in op het moment dat hij zijn team wakker moest schudden. "Tijdens dat moment over de boordradio ging het over mijn batterijpercentage. Ik zei: ’kunnen we niet naar een snellere modus gaan?’ en het antwoord was ’ja, dat kan’. Dan denk ik, kom op: daar moeten we toch bovenop zitten. Ik weet dat we op dat moment niet tegen iemand aan het racen waren, maar het blijft een Formule 1-wedstrijd waarin je alles moet maximaliseren", aldus de drievoudig wereldkampioen, die er duidelijk niet blij mee was.

Verstappen nog aan de leiding, Norris komt wel dichterbij

Uiteindelijk reed Verstappen een redelijk verloren race, waarin hij geen vuist kon maken tegen de concurrentie. Ook kreeg Verstappen nog te maken met een motorprobleem, waardoor hij lange tijd niet op vol vermogen kon rijden. Uiteindelijk finishte hij troosteloos als zesde. Met 303 punten staat hij nog wel bovenaan in het kampioenschap, maar Norris begint langzaam dichterbij te komen. De Brit heeft nu 241 punten.

Gerelateerd