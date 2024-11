F1 heeft voor het seizoen 2026 en de kalender van dat jaar nog veel beslissingen te maken. Nadat de Grand Prix van Monaco al een contractverlenging kreeg, heeft nu ook de Grand Prix van Italië in Monza die gekregen.

Veel races en circuits hebben na volgend jaar een aflopend contract, waardoor er in 2026 nog veel onduidelijk is over de kalender. De Grand Prix van Monaco kreeg al een contractverlenging van F1, waardoor er al een circuit bij is gekomen voor 2026. Verder hebben de Grand Prix van Nederland, Italië, Belgie, Mexico, Emilia-Romagna, China en Las Vegas een aflopend contract.

Grand Prix van Italië ook na 2025 op de kalender

De Grand Prix van Italië op het historische circuit van Monza stond dus in dat lijstje van races met een aflopend contract, maar net zoals voor de race in Monaco is dat nu verleden tijd. F1 kondigde woensdagavond aan dat de Grand Prix van Italië in Monza nog tot eind 2031 op de kalender zal staan. Een verlenging van zes jaar dus.

BREAKING: Formula 1 to continue to race in Monza until at least 2031 🇮🇹#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/iYoKO9jVo8 — Formula 1 (@F1) November 27, 2024

