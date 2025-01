Hoewel het circuit in Monza een contractverlening met de Formule 1 heeft ondertekend waardoor het tot en met 2031 op de kalender staat, is de race op de Temple of Speed helemaal niet zo zeker.

De toekomst van de Grand Prix van Italië staat op het spel, zo valt te lezen in een brief, ingezien door LaPresse, en dat heeft allemaal te maken met een verandering in het presidentschap van de Automobile Club d'Italia (ACI). Angelo Sticchi Damiani leidt momenteel de organisatie en werd in oktober nog verkozen voor een vierde termijn, maar daar wordt mogelijk een streep doorgezet. Ook de genomen beslissingen van Damiani, om bijvoorbeeld het Formule 1-spektakel voor langere tijd te verzekeren, zouden hierdoor op losse schroeven staan.

Limiet op aantal termijnen

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft middels de brief zijn twijfels geuit over de toekomst van de Formule 1 in Italië, als er een verandering plaatsvindt in het voorzitterschap van de ACI. Die verandering kan er komen, want het land is bezig met een nooddecreet. In dat decreet, dat nog moet worden goedgekeurd, wordt een limiet voorgesteld voor publieke entiteiten in federaties. Het decreet schrijft voor dat dit maximaal drie termijnen mogen zijn en daardoor zou de nieuwe termijn van Damiani niet geldig zijn. Het decreet zou namelijk met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Ook de race in Imola kan hierdoor in gevaar komen

Damiani was juist degene waarmee Domenicali heeft onderhandeld voor een langer verblijf van de Grand Prix van Italië op de kalender. Mocht Damiani daadwerkelijk plaats moeten maken, dan staat niet alleen de deal met de Formule 1 op losse schroeven, ook de wedstrijden op Imola zouden hierdoor mogelijk in gevaar kunnen komen, evenals de WRC-etappe in Sardinië.

