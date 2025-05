LIVE | Grand Prix van Emilia-Romagna

WAT. EEN. RACE! Een masterclass van Verstappen in de opening van de race zorgt voor een prachtige overwinning in Italië. De auto van Red Bull klopte, de strategie was uitzonderlijk goed en alles leek mee te zitten. Hij was gewoon de allersnelste! Norris eindigt op de derde plek, Piastri moet genoegen nemen met de derde plek.