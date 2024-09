Volgens Carlos Sainz heeft Ferrari nog een goede kans om kampioen te worden bij de constructeurs. De Spanjaard zag afgelopen weekend Ferrari met de upgrades een Grand Prix winnen en indruk maken, wat hem hoop geeft dat hij kan strijden tegen Red Bull en McLaren.

In gesprek met RacingNews365 stelt Sainz dat de upgrades van Ferrari zo goed werken, dat er nieuwe hoop is bij Ferrari dat er gestreden kan worden om het kampioenschap bij de constructeurs. "Op basis van [de GP van Italië] waren we in een echte race met de McLarens, en de sleep maakte een beetje verschil. Het is beslissend voor de constructeurs, want wij waren het team dat de meeste punten scoorde [Ferrari pakte 37 punten tegen McLaren's 34]."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko onzeker over toekomst Verstappen bij Red Bull na 2025

Sainz gelooft nog in kampioenschap constructeurs

Momenteel heeft Ferrari een achterstand van 29 punten op Red Bull, waardoor Sainz met zijn team blijft geloven dat het kampioenschap bij de constructeurs nog mogelijk is voor het historische Italiaanse team. “Het betekent dat er een grote kans is, niet alleen om meer overwinningen te behalen gedurende het jaar, maar ook om te vechten voor de constructeurs. Ik denk dat als we snel zijn op andere circuits, het spannend wordt met McLaren en Red Bull.”

OOK INTERESSANT: Hoe realistisch zijn de titelkansen van Norris vs Verstappen en Red Bull in 2024?

Sainz kon meestrijden met McLaren in Monza

Sainz moest uiteindelijk zijn tweede plaats afstaan en zag Oscar Piastri en Lando Norris langs hem gaan. Sainz was blij dat hij met McLaren kon vechten, maar weet ook hoe belangrijk de slipstream is. “Ik denk dat ik de slipstream kwijt was rond ronde 15, toen ze gingen pitten, en ik voelde hoe langzaam het was zonder slipstream. Toen vormden ze een treintje van drie auto's en zat ik in niemandsland, maar ik denk echt dat we in een race zaten met de McLarens, wat geweldig was om te zien. Tegelijkertijd is het Monza en Monza is heel bijzonder, dus we moeten afwachten om op meer normale circuits te zien of deze upgrade ons seizoen echt heeft veranderd en of we vanaf nu gaan vechten voor overwinningen of teruggaan.”

Gerelateerd