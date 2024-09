Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, denkt dat de voorsprong van Max Verstappen in het kampioenschap bij de coureurs nog niet voldoende is om Lando Norris echt uit te sluiten. Verder gaat Marko ook in op de toekomst van Verstappen bij Red Bull na 2025.

Verstappen heeft inmiddels al zes races op rij geen race meer gewonnen. De laatste zege dateert van 23 juni (Grand Prix van Spanje). Marko deelt de zorgen van Verstappen, die afgelopen weekend stelde dat hij met de huidige auto dit seizoen niet meer verwacht een race te gaan winnen. Tegenover OE24 zegt Marko dat zelfs de voorsprong die Verstappen heeft bij de coureurs, 62 punten op Norris, niet veilig is als de RB20 blijft presteren zoals de laatste races het geval is. "Deze voorsprong kan snel slinken als we zo doorgaan. Als we hem geen goede wagen geven en nog een paar keer zo'n prestatie leveren, is alles mogelijk."

Gaat Red Bull nog voor kampioenschap bij constructeurs?

Bij de constructeurs is de spanning toegenomen. McLaren zit op acht punten van Red Bull, terwijl ook Ferrari nog maar een achterstand van 29 punten heeft. Marko lijkt al niet meer te rekenen op het kampioenschap bij de constructeurs gezien de snelheid van McLaren en de problemen van Red Bull. Hierbij wordt ook de naam van Sergio Pérez, die het lastig heeft in 2024, genoemd door de Oostenrijker. "Checo [Pérez], is niet slecht, hij is gewoon langzamer. Maar de prioriteit is natuurlijk dat Max het wereldkampioenschap voor coureurs wint."

Toekomst Verstappen bij Red Bull

Nu Mercedes het stoeltje voor 2025 naast George Russell heeft ingevuld, bestaat er geen twijfel meer over dat Verstappen in 2025 nog voor Red Bull zal rijden. Dit heeft Verstappen ook al aangegeven en werd ook door Marko weer bevestigd. Opvallend is echter wel dat Marko over 2026 en daarna nog geen zekerheid wil geven, zoals Verstappen dat eerder ook al niet deed. "Volgend jaar rijdt hij voor Red Bull. Dat [2026] is nog zo ver weg. Nu ligt onze volledige focus op het WK van 2024."

